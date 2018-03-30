16 bin 415 kişiye 1 ambulans!

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, acil sağlık hizmetleri (ASH) istasyonu ve ambulans başına düşen nüfus sayısıyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi. Ömer Fethi Gürer, önergesinde, “Ülkemizde Acil Sağlık Hizmetleri (ASH) istasyonu sayısı kaçtır? ASH istasyonu sayısı başına düşen nüfus sayısı kaçtır? Acil ambulans başına düşen nüfus sayısı kaçtır?” şeklindeki sorulara yanıt istedi.

Sağlık Bakanı Demircan, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine verdiği yanıtta

Ocak 2018 tarihi itibari ile ülkemizde Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu sayısı 2639'dur.

Ocak 2018 tarihi itibari ile ülkemizde Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu başına düşen nüfus 30622'dir. Ocak 2018 tarihi itibari ile ülkemizde ambulans başına düşen nüfus sayısı 16415'dir”açıklamasında bulundu.