İYİ Parti olağanüstü kurultaya gidiyor

Meral Akşener’in genel başkanlığa tek aday olacağı kurultayın tabana en önemli mesajının da, “parlamenter sisteme geri dönüş” vurgusu olması bekleniyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, Parti kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdikten ve Siyasi Partiler Yasası çerçevesinde 41 il ve ilçede teşkilatlanan, 10 Aralık 2017'de de ilk olağan kongresini yapan İYİ Parti, YSK'ye başvurarak “seçmen kütüklerini” istemişti. YSK'dan ise İYİ Parti'ye, “teşkilatlandıklarını söyledikleri 41 il ve ilçede kurultay yapmadıkları” gerekçesiyle ret yanıtı gelmişti. Bunun üzerine de parti, il ve ilçe kurultayları sürecini başlatan parti yönetimi şimdiye kadar 69 il ve ilçe kongresini tamamladı.

İYİ Parti şimdi de 2019 seçimleri öncesinde, “YSK'nin seçimlere ilişkin alacağı kararlara karşı” olağanüstü kurultaya gidiyor. Kurultayda partiyi 2019 seçimlerine taşıyacak olan yöneticiler belirlenecek.