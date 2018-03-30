CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'nin bir çocuğu daha dünyaya geldi. Bebeğe Can Arhan adı konuldu.
30 Mart 2018 00:17
CHP'li vekilin bebek sevinci
CHP'li Zeynel Emre ikinci kez baba oldu.
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