Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a çay-simit hesabı

Karamollaoğlu, AKP'nin ekonomiyi 15 yılda getirdiği duruma işaret ederek, "Eskiden çay simit hesabı yapıyorlardı, şimdi tuvalet" diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP’nin Giresun’daki il kongresinde 2005 yılında Türk Lirası’ndan 6 sıfır atılmasını hatırlatarak, "Tuvalete 1 milyon liraya gidiyorduk, nasıldı o günler. 6 sıfırı attık, 1 milyonluk tuvalet 1 liraya düştü. Mesele bu. İş bilenin, kılıç kuşananındır” demişti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o laflarına atıfla Twitter hesabından şunları yazdı:

"Size bir fıkra anlatayım mı?

Bir zamanlar 1 milyon lira varmış. Sonra 6 sıfır atılmış, 1 milyon olmuş 1 lira.

Peki, sonra ne olmuş? O zamanlar 1 milyon lira ile 78 gram et alınabiliyormuş. Şimdinin 1 lirası ile 25 gram!

O zamanlar 1 milyon lira ile 680 gram süt alınabiliyormuş. Şimdinin 1 lirası ile 259 gram! 1 milyon lira ile 203 gram peynir alınıyormuş, şimdi 1 lira ile 43 gram!

O zamanlar 1 milyon lira ile 10 adet yumurta alınıyormuş, şimdi 1 lira ile 2 adet! 1 milyon lira ile 406 gram nohut alınıyormuş, şimdi 1 lira ile 79 gram!

Eskiden çay simit hesabı yapıyorlardı, şimdi tuvalet...

Görüyorsunuz...

Anlatmaya gerek yok...

Nereden nereye…"