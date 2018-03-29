İlçe başkanlığından istifa eden isme önemli görev

ÖZGÜR TUĞRUL/YURT - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Örgütü’nde 2017 yılının Kasım ayında 3.kez ilçe başkanı seçilen Mehmet Şakir Başak, kongreden yaklaşık 3 ay sonra sürpriz bir karara imza atarak 5 Mart’ta yapılan ilçe başkanları toplantısında görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Başak’ın bu kararı 'Genel Merkez’de görev alacak' iddialarını da beraberinde getirmişti.

Ankara’da önemli bir gelişme yaşandı ve CHP Konak Eski İlçe Başkanı Başak’ın görevi belli oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun imzasıyla yapılan görevlendirmeyle Başak, CHP’nin Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’ın yardımcısı oldu. CHP'de MYK Üyesi yardımcılığı parti tüzüğünde yer alan bir görev...

KONAK’TAKİ MODELİ TÜRKİYE’YE YAYACAĞIZ

Başak yeni göreviyle ilgili YURT'a şu açıklamayı yaptı: Türkiye’nin dört bir yanına İzmir’in gücünü, örgütsel yapısını, eylemciliğini iletişim kurarak göstermeye çalışacağım. Konak örgütü yaptığı eylemlerle ve verdiği mesajlarla ülke gündeminde yer almıştır. Konak’ta önemli bir model gerçekleştirmiştik. Çalışmalarım bu modeli yaymak örgütler arası iletişim kurmak üzere olacak. Benim alanım örgüt. Örgütçü bir insanım. İyi bir örgütçü olduğumu düşünüyorum. İzmir’deki örgütsel gücü Anadolu’ya hissettirmek istiyorum. O duygudaşlığı büyük bir aile olduğumuzu ortaya koymak gerekir. Türkiye’nin her tarafında örgütlüyüz ama örgütçülük anlamında kendi içimize eksikler var. Bunu tamamlamak adına çalışmam olacak. Hem örgütler arası iletişim sağlamak hem de eylemler ortaya koymak görevim olacak.