Çiçek'ten cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için öneri

ANKARA (ANKA) - CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, cumhurbaşkanlığı seçimi için aday belirlemede tercihlerinin “en geniş katılımlı önseçim” olduğunu belirterek, “Merkez yoklamasının son tercih olarak kullanılması konusunda her yerde görüşlerimizi ifade edeceğiz” dedi.

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Çiçek, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Milli Güvenlik Kurulu bildirisine ilişkin Çiçek, şunları kaydetti:

“Başta MGK olmak üzere devletin yetkili kademelerinin dikkatli olması, bu isim aldatmalarına kanmaması en büyük beklentimiz. Geçen hafta gündeme taşımıştık Sincar bölgesini. Burada Bağdat hükümetinin attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz ama yeterli görmüyoruz. Bu konuda devletin istihbarat birimleri oradaki PKK teröristlerinin temizlendiğini ve Bağdat hükümetinin bölgede hakim olduğunu rapor ettiği zaman Bağdat ile ilişkilerimiz çok daha sağlıklı güvenli bir ortama gelecek. Tabii sırada Kandil var. Kandil’e Bağdat ile birlikte bir operasyon yapılması veya Bağdat hükümetinin Kandil’i terörist olmaktan çıkarması Türkiye Cumhuriyetinin hem uluslararası hukuktan hem de komşuluk ilişkilerinden kaynaklanan en temel isteğidir. Buna da Bağdat’ın 'hayır' diyecek hali yoktur. Dünkü bildiride de var, 'eğer gücü yetmiyorsa, yeterli kuvveti yoksa birlikte yapalım' diyor. Bu konuda da Bağdat hükümetini samimiyete davet ediyoruz.”

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Seçim ittifakı konusundaki soruya da Çiçek, “Seçim ittifakları ve seçimde adayların belirlenmesi yöntemiyle ilgili bütün kararları PM'ye verdik, son tüzükle. Genel Başkanımızın 10’arlı gruplar halinde milletvekillerimizle bu konuları görüşeceğini önümüzdeki hafta hepimiz biliyoruz. Bu konularla ilgili görüşlerimizi orada ifade edeceğiz. Bizim tercihimiz en geniş katılımlı ön seçimdir. Burada esas olan seçmen yoklamasıdır cumhurbaşkanlığı için. O mümkün olmazsa önseçimdir, tabii en son da eğilim yoklamasıdır, merkez yoklamasının son tercih olarak kullanılması konusunda her yerde görüşlerimizi ifade edeceğiz. Muhtemelen Genel Başkan ile görüşmelerimizde de bunlar gündeme gelecek” yanıtını verdi.