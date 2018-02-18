Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilmişti... CHP'li İlhan Kesici'den açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayı olacağı iddia edilen İlhan Kesici, Gazete Habertürk'ten Kübra Par'a konuştu.

'CHP DAHA SOL BİR PARTİ OLSA YETERİNCE OY ALAMAZ'

"CHP daha sol bir parti olursa yeterince oy alamaz mı diyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Kesici, şunları söyledi:

"Elbette alamaz. Ama 'Bu arkadaşlar alamazlar' demiyorum. Bu daraltıcı yaklaşım başarılı olamaz. CHP'nin solunda başka bir sol oy yok. CHP ortada bir yerde olsa, solunda da çok fazla soldan oy gelecek olsa, buraya doğru da genişlemeyi desteklerim. Ama realitede böyle bir şey yok. Eski düzen olsaydı, "Yüzde 25 oy alırım. Denk düşerse bir koalisyon ortağı olurum, denk düşmezse de canım sağ olsun, ana muhalefet partisi olarak devam ederim" düşüncesi vardı. Şimdi bu çok daha zor çünkü yüzde 50'nin üstünde oy almanız lazım. Referandumda bizim taraf yüzde 49 aldı. Yüzde 1 alsaydık, yine kaybeden olacaktık. Yani yeni düzende yüzde 49, yüzde 1'e eşittir. Siyasi hareketlenmeler buna razıysa kimsenin bir diyeceği olmaz. Ama iktidarı hedefleyen partilerin bunu kırması lazım."

CHP'nin adayı olduğuna yönelik iddiaları yanıtlayan Kesici, kendisinin değil Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerektiğini söyledi. "İleride fikriniz değişebilir mi?" sorusuna ise Kesici, "Herkesin her fikri değişir. Cumhurbaşkanlığı seçimine 1.5 sene var" yanıtını verdi.

'BEN OLMAMALIYIM DEMİYORUM, KEMAL BEY OLMALI DİYORUM'

"Niye siz olmamalısınız?" sorusunu Kesici şöyle yanıtladı:

"Hayır, 'Ben olmamalıyım' demiyorum, 'Kemal Bey olmalı' diyorum. Kemal Bey'i kendi önüme, hatta herkesin önüne koyuyorum. Aday genel başkan olursa, parti organlarını da daha kolay bir şekilde mobilize edebilir. Milletvekillerini, belediye başkanlarını o belirleyecektir. Böyle olunca parti, genel başkanlarının arkasında daha kuvvetli durur."

Kesici, "Elbette. İllerden, ilçelerden, seçmenlerden 'Aday olsanız iyi olur' diyenler oluyor. Benim için olduğu kadar başka arkadaşlar için de bunlar söyleniyor. 'Siz aday olursanız daha iyi olur' şeklinde isimleri dolaşan insanlar vardır. Bir kısmı dolaşır, sonra isimlerden biri düşer ve başka bir isim gelir. Bu, partilerde olan bir şey."

"İlhan Kesici'nin 2019'da Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali var mı?" sorusunu Kesici, "İlhan Kesici'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur" şeklinde yanıtladı.