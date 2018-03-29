CHP'den Meclis Başkanı Kahraman'a sert tepki

Meclis başkanının kadınların sahneye çıkmaması talebinin yanı sıra, sahnedeki Atatürk büstünün kaldırılmasını da talep ettiği kaydedildi.

Meclis'te skandal! Kadınları sahneye çıkarmadılar

Konuyla ilgili olarak CHP Milletvekili Zeynep Altıok’tan sert tepki geldi. Altıok “Bu tablo, Türkiye’nin ilk kadın tiyatro sanatçısı olan Afife Jale’nin 100 yıl önce, kadın ve erkeğin sanat ve kültür hayatında eşit olması ve kadının çağdaş normlarla sanat yapabilmesi adına verdiği mücadeleye aykırıdır. Bugün, 100 yıldan sonra gelinen noktada Türkiye; Afife Jale’nin mücadele ettiği dönemin de gerisine düşmüştür” dedi.

Meclis’te yapılacak “Çanakkale Anması” etkinliği için yapılması planlanan tiyatro gösterisinde kadın oyuncuların sahneye çıkmaları engellendi. Toplantıda ise tiyatroculara “Kadın oyuncuların sahneye çıkmaması” yönünde karar alındığı bildirildi. Meclis başkanının kadınların sahneye çıkmaması talebinin yanı sıra, sahnedeki Atatürk büstünün kaldırılmasını da talep ettiği kaydedildi. Konuyla ilgili olarak CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok’tan sert tepki geldi. Altıok “Bu tablo, Türkiye’nin ilk kadın tiyatro sanatçısı olan Afife Jale’nin 100 yıl önce, kadın ve erkeğin sanat ve kültür hayatında eşit olması ve kadının çağdaş normlarla sanat yapabilmesi adına verdiği mücadeleye aykırıdır. Bugün, 100 yıldan sonra gelinen noktada Türkiye; Afife Jale’nin mücadele ettiği dönemin de gerisine düşmüştür. Her fırsatta Laikliğe saldıran İsmail Kahraman’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine söz söylemekte kendi kendisiyle yarışıp her seferinde kendisini bile geride bırakması manidar bir tutumdur.” dedi.

Altıok, açıklamasının devamında 1200’lü yılların İngiltere’sinden örnek vererek “İngiltere’de kadınların sahneye çıkmaları, tiyatro oyunlarında rol almaları yasaktı. O dönemde, yani sekiz yüz yıl önce İngiltere’de kadınların yerine erkek oyuncular peruk takarak ve kadın elbisesi giyerek kadınların oynaması gereken rolleri oynamak zorunda kalıyorlardı. Kahraman’ın bu tutumuna bakınca kısa süre sonra kendisinden Türkiye’de kadın rollerini erkekler oynasın önerisi gelebilir! Çağdaş, özgür ve Laik Türkiye’yi istemeyenler yakında tiyatro salonlarında da haremlik selamlık oturma düzeni getirmek isteyebilirler ”dedi.

'ATATÜRK'ÜN KOLTUĞU İŞGAL ALTINDA'

Zeynep Altıok, açıklamasının devamında İsmail Kahraman’ın bu tutumunun kadın mücadelesini yok sayan karanlık ve çağdışı anlayışlarının bir yansıması olduğunu kaydederek “Atatürk’ün Laiklik kazanımlarını hiçbir şekilde benimsemeyen zihniyet, Atatürk’ün büstüne tahammül edemiyor. Oysa Mustafa Kemal Atatürk, kadın ve erkek eşitliğini, kadının sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik hayata özgürce katılmalarını, sanatı ve kültür hayatını ülkenin temelin koyarak devrimlerini yapmıştır. Kadın ve erkeği eşit kılarak asla yıkılmayacak çağdaş Türkiye Cumhuriyetini kurmuş ve milli birlik ve beraberliğimizi sağlamıştır. Bugün Atatürk’ün koltuğu olan TBMM Başkanlığı koltuğu bu nedenle işgal altındadır!” dedi.

Altıok, açıklamasını “Sanata Özgürlük, Düşünceye Özgürlük, Kadına Özgürlük” diyerek bitirdi.