'HAYIR' bloğundan dev 'şeker' yürüyüşü

Kemal ATLAN - Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR, (DHA)- Eskişehir'de CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 400 kişi, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı yürüdü.

Yağmur altında gerçekleştirilen yürüyüş, İsmet İnönü 1 Caddesi girişinde başladı. Yürüyüşe CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Parti Meclis üyeleri Semra Dinçer, Pınar Uzun, Gamze Pamuk Ateşli, CHP milletvekilleri Ömer Fethi Gürer, Kadim Durmaz, Burcu Köksal, Özkan Yalım, Mustafa Tuncer, Türabi Kayan, Ali Akyıldız, Şenal Sarıhan, Mahmut Tanal, Hüseyin Çamak, Nurettin Demir, Fatma Kaplan Hürriyet, Gaye Usluer, Utku Çakırözer, Okan Cemal Yüksel ile Odunpazarı Belediye Başkanı CHP'li Kazım Kurt, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, DSP Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova, CHP İl Başkanı Sinan Özkar, Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bingöl, İYİ Parti İl Başkanı Aslan Kabukçuoğlu, ÖDP İl Başkanı Hüseyin Öztürk, çeşitli dernek, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Eskişehir'deki Gezi Parkı protestoları sırasında öldürülen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstasyon Caddesi girişindeki meydana kadar yürüyen kalabalık sık sık "Şeker vatandır, vatan satılamaz" sloganı attı. Yürüyüş sonunda kalabalığa hitaben konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 'şeker ittifakı'nın kurulduğunu belirterek şöyle dedi:

"Bir aydan beri yollarda, illerde Türkiye'yi gezerek Türkiye'de şeker fabrikalarının satılmaması için mücadele ediyoruz. Şeker fabrikası çalışanları korkusuzca direnmeye devam ediyor. Şimdi Meclis'te konuşuluyor, birileri ittifak yapıyor. Gelecekleri için, 2019 için bir ittifak yapıyorlar. İttifakın ismi 'Cumhur İttifakı'. Şunu övünerek belirtmek istiyorum: O 'Cumhur İttifakı' değil, o ittifakın ismi korku ittifakı, koltuk ittifakı. Meydanlarda, gittiğimiz her yerde, ilk gittiğimiz fabrika Alpullu'dan son gittiğimiz Eskişehir Şeker Fabrikası'na kadar bir ittifak kuruldu. Bu ittifakta herkes var. Bu ittifakta sağcılar, solcular; siyasi görüş ayrımı yok bu ittifakta. Bu ittifakın amacı, şekeri kurtarmak. Bu ittifakın adı, 'şeker ittifakı', bu ittifakın adı ekmek ittifakı, bu ittifakın adı vatan ittifakı, vatan. Buna destek veren İYİ Parti, Saadet Partisi, ÖDP, Vatan Partisi'ne çok teşekkür ediyoruz. Şekeri savunmak, vatanı savunmaktır. Şekeri savunmak evlatlarımızı savunmaktır. Şeker fabrikalarının zarar ettiği yalan, külliyen yalan."