Baydar: Atatürk büstü sizi niçin rahatsız etti?

CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, TBMM'deki "Çanakkale Anma" etkinlikleri çerçevesinde yapılacak olan tiyatro gösterisindeki kadın oyuncuların sahneden çekilmesi ve sahnedeki Atatürk'büstünün kaldırılması kararı iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

CHP'li Baydar, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın yazılı olarak yanıtlanmasını istediği önergesinde şu sorulara yer verdi:



1- Söz konusu iddialar doğru mudur?

2- İddialar doğru ise söz konusu tiyatro oyunundan kadın oyuncuların çıkarılmasının gerekçeleri nelerdir? Çanakkale Zaferi’nin kazanılmasında kadınlarımızın etkisi yok mudur?

3- Tiyatro oyunundan kadın oyuncularımızın çıkarılmasında, AKP’nin kadına olan bakış açısı etkin olmuş mudur?

4- Oyunda, muhtemelen Çanakkale Zaferi’mizdeki kadınlarımızın etkisi, önemi vurgulanacak olan sahneden kadın oyuncuların çıkartılması hangi düşüncenin ürünüdür?

5- Tiyatro sahnesinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti’mizi kuran Kurtuluş Savaşı’mızın başkahramanı, tüm halkımızın minnetle andığı Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Büstü’nün kaldırılması yönünde aldığınız kararın gerekçeleri nelerdir?

6- Sahnede olması gereken Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büstü, sizin için ne gibi rahatsızlıklar vermiştir?

7- Söz konusu iddialar doğruysa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu ve İlk Başkanlığını Atatürk’ün yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki görevinizden istifa edecek misiniz?