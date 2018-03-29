CHP'li Tanal: Biz bıktık, İsmail Kahraman bıkmadı mı?

Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın kadın tiyatro oyuncularına sahne kenarını layık görmesine ilişkin soru önergesi veren Mahmut Tanal, “Sayın Meclis Başkanı bulunduğu makam itibarıyla sanatı ve kadını küçük düşüren uygulamalarına artık son vermeli. Akıllardaki İsmail Kahraman algısı, Meclis Başkanlığı makamının ağırlığına yakışmamaktadır. Biz bıktık, Sayın Kahraman, hakkında çıkan sanat düşmanı, laiklik düşmanı, Atatürk düşmanı haberlerinden bıkmadı mı” dedi.

Meclis'te skandal! Kadınları sahneye çıkarmadılar

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Çanakkale Şehitlerini anma etkinliğinde, tiyatro gösterisinde rol alan kadın sanatçıların sahne kenarına itilmesi iddialarını Meclis’e taşıdı. İddiaya göre Meclis Başkanı İsmail Kahraman, sahne düzenine müdahale ederek tiyatro gösterisinde rol alan kadınların arka basamaklara dizilmesini istemişti.

Söz konusu iddiaları soru önergesi ise Sayın Kahraman’a yönelten Tanal, şunları söyledi:

“Bu ülkenin milli ve manevi değerlerinin yaşaması için sanata ve sanatçıya ekmek gibi su gibi ihtiyacımız vardır. Bütün sanat dalları ve sanatçılar bizim can damarımız kadar önemliyken eğer iddialar doğruysa Sayın Kahraman’ın bu tutumu ülke değerlerimize bir saldırı niteliğindedir. İddiaların doğru veya yanlış olması bir yana Sayın İsmail Kahraman artık, kadın sanatçıları sahneden indirdi, İsmail Kahraman Atatürk düşmanı, Laiklik düşmanı İsmail Kahraman gibi haberlerden, basında sürekli böyle yer almaktan sıkılmadı mı? Bu ülkenin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk TBMM’nin ilk Meclis Başkanıdır. Sayın Kahraman, Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan bir koltuğa oturmaktadır ve Atatürk’ün anısına, koltuğuna zarar vermeye hakkı yoktur. Neden milli değerlere sahip, Atatürkçü, laik, sanatın ve sanatçının yanında, kadına dil uzatmayan, örnek işlere imza atan bir Meclis Başkanımız olmasın. Köpeğin insanı ısırması haber değildir, insanın köpeği ısırması haberdir sözünü hatırlatmak isterim. Sayın Kahraman’ın artık Atatürk’e, sanatçıya, kadına, laikliğe dil uzatması neredeyse rutinleşmiştir. Sayın Kahraman ne zaman koltuğunun hakkını vermesiyle haber olacak?” Tanal’ın soru önergesi ise şöyle:

1. Devlet Tiyatroları'nın 3 gün provasını yaptığı gösteriye 1 saat kala, kadın oyuncuların sahneye çıkmasını engellediğiniz doğru mudur?



2. Sahne düzenine müdahale ettiğiniz ve kadın oyuncuları seyirci koltuklarının yanındaki koridora inen basamaklara dizilmeleri talimatı verdiğiniz doğru mudur?



3. Sanata karşı bu cinsiyetçi bakışınızın nedeni nedir? Ya da bu talimatlarınızın bir sebebi var mıdır?



4. Çanakkale’de cephede canını ortaya koyan kadınlarımızı, şehit analarını, kız kardeşlerini, eşlerini canlandıran kadın tiyatro oyuncularını sahneye almamak, Çanakkale Zaferimizin kadınlarını hiçe saymak demek değil midir?



5. Bu muamele değerlerimizi yaşatan sanata, tarihe ve bütünlüğümüze müdahale değil midir?



6. Diğer bir iddiaya göre de sahnedeki Atatürk büstünün kaldırılmasını da talep ettiğiniz doğru mudur? Doğru ise Atatürk büstünün kaldırılma talebinizin nedeni nedir?