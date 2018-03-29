CHP'li Yedekci: Meclis Başkanı görevden alınmalı!

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Mimar Gülay Yedekci, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sanat ve Yayın Kurulu tarafından başlatılan ‘Meclis Sohbetleri’ etkinliğinde kadın oyuncuların sahneye çıkarılmaması ve Atatürk görselinin kullanılmasının engellenmesiyle ortaya çıkan skandala sert tepki gösterdi. Bu skandalın altında Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın imzasının olduğunu belirtti.

Meclisimiz nasıl bir zihniyet tarafından yönetilmektedir?

Yedekci, “Meclis Başkanı ne yapmak istiyor? Bu kararı verirken bilinçaltından geçenleri sormak gerekir. Atatürk görselini kaldırtıyorlar, kadın oyuncuları sahneye çıkarmıyorlar. Böyle bir müdahaleyi kabul etmemiz mümkün değildir. Kurtuluş Savaşı’mızın cephelerinde kadınlarımız erkeklerimizle birlikte mücadele etmiştir. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’imizin ilanından sonra kadın ve erkek eşitliğini sağlamıştır. Bu eşitlik, toplumsal bir hassasiyet ve Cumhuriyet değeridir. Öncesinde laikliğe dil uzatan Meclis Başkanı, hiçbir söyleminde Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e yer vermemektedir. Geçtiğimiz günlerde Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının bulunduğu t shirt güvenlik gerekçesi iddiasıyla meclise alınmamıştır. Asıl tehlike, asıl güvenlik sorunu Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün silinmeye çalışılmasıdır. Meclisimiz nasıl bir zihniyet tarafından yönetilmektedir? Dünyada Emperyalist güçlere diz çöktürmüş yüce Türk Milletinin Meclisinin başkanı; temsil ettiği kurumun değişmez temel ilkelerini ve toplumun hassasiyetlerini, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün sağladığı kadın erkek eşitliğini içselleştirmiş bir kişinin olması gerekir.

Meclis Başkanı görevden alınmalı ve yargılanmalı

Mevcutta Meclis Başkanlığı görevini yürüten İsmail Kahraman, gerek laikliğe karşı söylediği sözler nedeniyle, gerekse Cumhuriyet ve onun temel ilkelerine karşı takındığı tutum sebebiyle ve en son dün akşam tiyatro etkinliğinde kadın tiyatrocuları sahneye çıkarmamak ve Büyük Önderimiz Atatürk’ün görselinin gösterilmesine izin vermemek gibi eylemleri nedeniyle derhal görevden alınmalıdır. Ve anayasamıza göre yargılanmalıdır” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Mimar Gülay Yedekci, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a gönderdiği soru önergesinde şu soruları sordu:

1. Temsil ettiğiniz kurumun değişmez temel ilkelerini, toplumun hassasiyetlerini, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün sağladığı kadın erkek eşitliğinin farkında mısınız?

2. Cumhuriyet değerlerine cephe alırken oturduğunuz koltuğu farkında mısınız?

3. Kadınların sahneye çıkarılmasını ve gösteride Atatürk görselinin kullanılmasını engellemenizin sebebi nedir?

4. Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri, devrimleri ve onun izindeki insanlarımızla ilgili sorununuz, sıkıntınız, problemleriniz nedir?

5. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ülkenin meclis başkanlığı makamında oturarak, ülkenin kurucu liderini yok saymaya çalışmanın, hakarete varan hareketlerde bulunmanın anayasal bir suç olduğunu farkında mısınız?