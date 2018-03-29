29 Mart 2018 13:32

AYM'den CHP'nin başvurusu hakkında karar

AYM'den CHP'nin başvurusu hakkında karar
CHP'li vekillerin başvurusu reddedildi.
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CHP'li Engin Altay, Levent Gök, Özgür Özel ve 122 milletvekilinin, İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali için açtığı dava reddedildi

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