CHP'li Engin Altay, Levent Gök, Özgür Özel ve 122 milletvekilinin, İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali için açtığı dava reddedildi
29 Mart 2018 13:32
AYM'den CHP'nin başvurusu hakkında karar
CHP'li vekillerin başvurusu reddedildi.
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AYM'den CHP'nin başvurusu hakkında karar
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