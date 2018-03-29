CHP'li Erdoğdu: Büyüme aş ve iş yaratmadı

Erdoğdu, TÜİK tarafından bugün açıklanan büyüme verisine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, 2016’da 862,7 milyar dolar olan milli gelirin 2017’de 851 milyar dolara indiğine işaret etti. “2017’de Türkiye ekonomisi 11,7 milyar dolar küçülürken; dolar cinsinden ekonomideki küçülmenin oranı yüzde 1,35’tir” diyen Erdoğdu şöyle devam etti:

“Milletin aş ve işine yansımayan yüzde 7,4 büyüme ne pahasına sağlandı? Son bir yılda cari açık milli gelirin yüzde 5'in üzerine çıkarken, dış borç 23 milyar dolar arttı, enflasyon ve işsizlik çift hanelere çıktı. Asgari ücrete CHP’nin zorlamasıyla yapılan yüzde 23 oranındaki zam neredeyse sıfırlandı. 2016 ve 2017 yılının 3’üncü çeyrekleri arasında, hane halkının yaşamsal ihtiyaçları için yapmak zorunda olduğu tüketim harcamalarında yüzde 6 artış varken, ücretlilere yapılan ödemeler reel olarak sadece yüzde 1,55 arttı. Bunun yansıması yurttaşlarımızın bankalara olan borcunun son 1 yıl içinde yüzde 16 artarak 503 milyar TL’ye yükselmesi oldu. Vatandaşlar en yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için bile artık borçlanmak zorunda. Şirketlerin kar, rant ve faiz gelirleri ile kendi hesabına çalışanların geliri ise yüzde 11 arttı.”

"SEFERBERLİK FİYASKO"

AKP hükümetinin, büyük gürültüyle açıkladığı istihdam seferberliğinin de fiyaskoyla sonuçlandığını ifade eden Erdoğdu, “1 milyon istihdam yarattıklarını bunu 2 milyona çıkacağı propagandasını yaptılar. Ama her türlü abartmaya karşın TÜİK’in rakamları yıllık artışın 984 binle sınırlı kaldığını ortaya çıkardı” diye konuştu. 2016 ve 2017 yılında işsizlik oranının yüzde 10,9 olduğunu hatırlatan Erdoğdu şöyle devam etti:

“Yani, 2016’ya göre 2017’de yüzde 7,4 büyüdüğü iddia edilen Türkiye ekonomisi, işsizliği düşürmedi. İşsiz sayısı 2016’da 3 milyon 330 bin kişiyken, 2017’de 3 milyon 454 bin oldu. İddia edilen yüzde 7,4 büyüme, oransal olarak işsizliği bir milim oynatmadı. Türkiye ekonomisi büyürken yarattığı değer, Türkiye’deki istihdamı artırıp işsizliği düşürmek yerine, borçlanılan ve ithalat yapılan ülkelerdeki istihdamı artırarak oralardaki işsizliği düşürüyor.”

İşsizlik oranını aynı düzeyde tutmak için işsizlik sigortası fonundan işverenlere 11 milyar TL aktarıldığını kaydeden Erdoğdu, gençler arasındaki istihdam artışının sadece 37 bin olduğunu, işsiz genç sayısındaki artışın ise 84 bini bulduğunu söyledi. Erdoğdu, “Yani istihdamdaki gençlerin sayısı sadece yüzde 0,92 artarken işsiz genç sayısı yüzde 8,53 arttı. Asıl önemlisi, meslek eğitimsiz gençlerde işsiz sayısı azalırken meslek lisesi ve yükseköğrenim mezunu eğitimli meslek sahibi gençler arasında işsiz sayısının artması. Bu, hem gençler hem de ekonominin geleceği ve verimliliği açısından çok ciddi bir sorun” dedi.

CARİ AÇIK YÜZDE 163 ARTTI

AKP’nin Türkiye ekonomisini, daralma döneminde bile cari açık veren bir yapıya soktuğunu kaydeden Erdoğdu, 2018 yılı Ocak ayı itibariyle cari açığın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 163 artarak 7 milyar dolara yükseldiğine işaret etti. Erdoğdu, “Dış ticaret açığındaki yükseliş bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 146,5 oldu ve dış ticaret açığı 9 milyar dolara çıktı. 12 aylık cari açık ise 51,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Hâlihazırda cari açığın yüzde 53’ü sıcak para ile finanse edilmekte. Türkiye’nin net yatırım pozisyonu Ocak ayı sonunda 481 milyar dolar açık verdi. Türkiye’nin 12 ay içinde çevirmesi gereken dış borç miktarı 177 milyar dolara ulaştı. Buna 51 milyar cari açık da eklenirse önümüzdeki 12 ay içinde 226 milyar dolar bulunmak zorunda. Rakamlar ne kadar eğilip, bükülse de artık minare çuvala sığmıyor” diye konuştu.

GÜVEN KAYBOLDU

TUIK’in tüm kesimlerin beklentilerini ölçtüğü Ekonomik Güven Endeksi’nin (EGE) Mart ayında yüzde 2.6 gerilediğini, endeksin yılbaşından bu yana toplam yüzde 5 civarında değer kaybettiğine de işaret eden Erdoğdu, hükümetin gelir teşvikleri ile ekonomiye destek verdiği, dönemde bile vatandaş ve iş dünyasının geleceğe kaygıyla bakmasının önleyemediğini vurguladı. Erdoğdu, TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesi ve kredi faizlerindeki yüksekliğin buna etken olduğunu sözlerine ekledi.