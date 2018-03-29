Sındır: Paşa paşa geri adım atacaklar

Sındır, “Şeker fabrikalarını hükümet olarak yönetemiyorsanız; bırakın çiftçi örgütleri, kooperatifleri gayet iyi yönetir” dedi. Konferans sonrasında Kasaplar Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında da Sındır, “AKP’nin genel başkanı hangi bedel karşılığında, hangi sözler karşılığında bu fabrikaların ısrarla özelleştirilmesini istiyor.” Sorusuyla iktidarı hedef aldı.

“HANGİ BEDEL KARŞILIĞINDA ÖZELLEŞTİRİLMEK İSTENİYOR?”

Şeker fabrikalarının kapalı kapılar ardında pazarlandığını söyleyen CHP’li Sındır, “Alıcısı bile belli olan birilerine haraç – mezat satış bile değil, devredilecek olan şeker fabrikalarının bedeli nedir? Şeker fabrikalarının bedeli parayla, pulla, rakamla ifade edilemez. O fabrikalarımızın bedeli halkın, toplumun sağlığıdır. Milletin, ülkemizin gıda egemenliğidir. AKP’nin genel başkanı hangi bedel karşılığında, hangi sözler karşılığında bu fabrikaların ısrarla özelleştirilmesini istiyor. Kimin çıkarı için? Halkımızın çıkarı için mi? Hayır. Kapalı kapılar ardında Tillerson’a, Amerika’ya verilen sözler nedir? cevap bekliyoruz. 1922’de vatanı sattırmadığımız gibi vatanı teslim etmediğimiz gibi bu fabrikaları da sattırmayacağız. Birilerine peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz. Şeker fabrikaları vatandır satılamaz” dedi.

“ŞİMDİ PAŞA PAŞA GERİ ADIM ATACAKLAR”

Türkiye’nin gıda egemenliğine son darbeyi şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle vurulmak istendiğini ifade eden Milletvekili Sındır, “Türkiye’nin gıda egemenliğine neoliberal politikalar çerçevesinde son darbe şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle vurulmak isteniyor. Şeker fabrikaları pazarlık usulü satılacak. Bu özelleştirme, Kamu İhale Kurumu kapsamı dışında tutularak, en az istedikleri 3 firmadan teklif alacaklar ve bu çerçevede kamunun malı şeker fabrikalarını istediklerine peşkeş çekecekler. Bu fabrikaların kime verileceği şimdiden bellidir. Şeker fabrikalarını kapatmalarına ve milletimizi nişasta bazlı şekere mahrum bırakmalarına izin vermeyeceğiz. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı 1 milyon 690 bin imza topladı. Milletimiz tehlikenin farkında. Şimdi paşa paşa geri adım atacaklar” dedi.

“103.3 MİLYON LİRA KAR ETTİLER”

‘Şeker fabrikaları zarar ediyor’ sözlerinin yalandan ibaret olduğunu belirten Sındır, “Bu ülkeyi yönetenlerin tek derdi var; kasaya nasıl para alırım da, yandaşlarımı ve devlet üzerinden beslenmek isteyen haramileri zengin ederim. Şeker fabrikalarının zarar ettiği tamamen bir yalandan ibaret. 14 fabrikanın 4 tanesi hükümet tarafından çalıştırılmıyor. Bu çalıştırılmayan 4 fabrikayı dışarıda tuttuğumuzda fabrikaların karları 103.3 milyon lira. 4 fabrika da çalıştırılsa çok daha fazla kar elde edecek. Dünyada ve Avrupa’nın birçok ülkesinden şeker fabrikaları çiftçi birlikleri, kooperatifleri, örgütleri üzerinden çalıştırılır. Şeker fabrikalarını hükümet olarak yönetemiyorsanız; bırakın çiftçi örgütleri, kooperatifleri gayet iyi yönetir. Şeker fabrikaları halkın malıdır özelleştiremezsiniz. Şeker fabrikalarını çiftçi örgütlerine, kooperatiflere devredin” dedi.