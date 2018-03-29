SBL öğrencilerinin mağduriyeti Meclis gündeminde

Türkiye genelinde bulunan ve öğrenci profilinin başarısıyla adından sıkça söz ettiren Sosyal Bilimler Liseleri’nde hazırlık + 4 yıl olmak üzere toplamda 5 yıl olan eğitim süresinde özellikle hazırlık yılının yoğun ve zor geçtiğini ifade eden CHP Adana Milletvekili, TBMM İdare Amiri İbrahim Özdiş konuyu TBMM gündemine taşıyarak Milli Eğitim Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi, “Küçük il,ilçe veya kırsal kesimden gelen öğrencilerle diğer öğrenciler arasında hazırlık yılında ciddi farklar ortaya çıkmaktadır.” dedi.

ÖĞRENCİLERİN MAĞDURİYETİNİ GİDERECEK MİSİNİZ?

CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’in soru önergesinde yer verdiği sorular şu şekilde:

1- Türkiye genelinde 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibariyle kaç Sosyal Bilimler Lisesi bulunmaktadır? Bu liselerde hazırlıktan itibaren sırasıyla son sınıfa kadar toplamda kaç öğrenci bulunmaktadır?

2- Hazırlık sınıfında okuyup yabancı dil eğitimde zorlanan öğrenciler veya bunların velilerinden Bakanlığınıza gelen herhangi bir şikayet ve/veya öneri var mıdır? Varsa nasıl değerlendirilmiştir?

3- Hazırlık yılında yabancı dil eğitiminde zorlanan öğrencilerin eksiklerini giderebilmeleri için talep ve imkan olduğu takdirde yetiştirme kursu açmak veya açılmasına izin vermek gibi bir planınız var mıdır?

4- Öğrencilerin bu konudaki mağduriyetini gidermek için bugüne kadar herhangi bir girişimde bulunulmuş mudur?