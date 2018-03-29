CHP'li Basmacı: Anayasa aykırı

Melike Basmacı, “Anayasanın 26. Maddesine göre Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar Hükmü yer almaktadır. Kabul edilen torba yasa ile Anayasanın 26. Maddesine ters düşen bu kanun Radyo ve Televizyon yayım kuruluşlarının internet ortamında yayımlanmasını engellemekle, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin sınırlandırılması demektir. Bütün Türkiye de olduğu gibi RTÜK de de Kadrolaşan AKP kanalı ile istenilen medya, internet yayın organını kapatacak ve meydan sadece havuz medyasına kalacaktır.” Dedi.

İLGİLİ MADDEDE YER ALAN HÜKÜM İLE İLGİLİ

RTÜK tarafından yayıncı olarak kabul edilen kuruluşların yayınlarını isterlerse kendilerine ait internet sitelerinde de sunabilmeleri sağlanmakta, sadece İnternet üzerinden yayın yapan radyo ve televizyonlara da sadece bu amaçla lisans alma zorunluluğu getirilmektedir.

Söz konusu yayınların içerikleri denetime tabi tutulmaktadır ve Ayrıca bunların haricinde internet üzerinden, radyo ve televizyon yayını yapan, ancak üst kurulca yetkilendirilmeyen kuruluşların yayınlarının ise Üst Kurulun bildirimi üzerine Sulh Ceza Hâkimi kararı ile engellenebilmesine olanak tanınmaktadır.”

FARKLI SESLER SUSTURULMAK İSTENİYOR

Basmacı, “Demokrasi, temel hak ve özgürlüklerin en geniş ölçüde sağlandığı ve güvenceye alındığı rejimdir. İnternet günümüzde başta ifade özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin kullanılması bakımından önemli bir değere sahiptir. Ancak ilgili maddenin kanunlaşması gösteriyor ki günümüzde demokrasi adı altında getirilmek istenen nokta ifade özgürlüğünün ve farklı seslerin kısılmak hatta kapatılmak istenmesidir. Sulh ceza hâkimi, internet ortamındaki yayınların çıkarılması veya erişimin engellenmesine en geç 24 saat içinde duruşma yapmaksızın karar verilebilecek ibaresi savunma hakkını ihlal etmektedir.” dedi.