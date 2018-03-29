Eren Erdem: AKP İslamcı aydınlardan nefret ediyor

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, İslamcı yazar İhsan Eliaçık’ın terörle ilişkilendirilerek hakkında 7,5 hapis istemi ile dava açılması üzerine açıklama yaptı.

“Yargılanan Eliaçık mıdır, yoksa Eliaçık’ınKur’an’sal çıkarımları mıdır?” diyen Erdem, Başbakan Binali Yıldırım’ın Cevaplaması istemi ile TBMM başkanlığına yazılı soru önergesi verdi.

“Herkesi terörist ilan ederek barışın sağladığı bir ülke yoktur.” ifadesini kullanan Eren Erdem önergesinde şu görüşlere yer verdi

AYDINLAR TERÖRİST İLAN EDİLİYOR

İhsan Eliaçık, mütevazi yaşayan ve yaşamı herkesçe bilinen bir aydındır. Hakkında yürüyen davada, terörle ilişkilendirilerek; 7.5 yıl ceza istemi ile yargılanması kamuoyunda büyük endişeyaratmıştır.

İhsan Eliaçık ; Terör örgütleriyle bir ilişkisi olamayacağı gibi, mevcut siyasal örgütlenmelerin tümünü reddeden, kendi zaviyesinden çıkarsadığı önermelerle; toplumsal yaşamı yeni bir temelde inşa etme esasını benimseyen “aydın sorumluluğu” taşıyan bir kişidir. Yazdığı kitaplar, mevcut “dikey hiyerarşik” örgütlenmeleri reddetmekle birlikte, bir yeni “yatay örgütlenme” modeli önerir. Dolayısıyla, bu denli önemli bir birikimin bu şekilde tartışılması, en basit ifadeyle bir itibarsızlaştırma hareketidir, yargısız infazdır.

İSLAM İLE KAPİTALİZMİ İÇ İÇE GEÇİRME ÇABASI VAR

• Hükümetinizin İhsan Eliaçık’tan rahatsız olmasının sebebi nedir?

• İhsan Eliaçık’la ilgili yürüyen dava da hükümetinizin yargıya baskı yaptığı iddia ediliyor , bu iddia doğru mudur?

• Eliaçık’ın somut çıkarımlarıyla ifade ettiği ; Hükümetinizin kültürel hegemonyasının “İslam ile kapitalizmi” iç içe geçirme çabası olduğu, savına katılıyor musunuz?

• Yargılanan Eliaçık mıdır, yoksa Eliaçık’ınKur’an’sal çıkarımları mıdır?Bu durum düşünce özgürlüğüne aykırı değil midir?

• Mal biriktirme, servet toplama, kenz gibi; bizzat yaşadığınız durumların, İhsan Eliaçık tarafından eleştirilmesi ve bu eleştirilerin İslami kitlelerde karşılık bulması Hükümetinizi rahatsız etmiş midir? Bununla ilgili ne gibi bir önlemler alacaksınız?

• Hiçbir söz, beyan ve ifadesinde; terörü övmediği halde yargılanan İhsan Eliaçık ile birlikte, Çözüm Sürecinde Öcalan’a övgüler yağdıran kadrolarınız veya üst düzey kamu görevlileri de yargılanacak mıdır?

• Bir popülist yöntem olarak; karşınızda olan herkesin “terörist” ilan edilmesi, toplumsal barışı sağlanabilir mi? Bunun tarihsel örnekleri var mıdır?