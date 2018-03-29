Sağlıksız su şişeleri Meclis gündeminde

CHP'li Gök'ün açıklaması ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e sunduğu soru önergesi şöyle;

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) plastik şişede satılan sularda bulunan plastik miktarını ve bu plastiklerin insan sağlığına olan zararını ortaya çıkarmak amacıyla bir çalışma başlatmıştır. İçerisinde plastik parçacıklara rastlanan küresel su markalarının ürünleri ülkemizde de satışa sunulmakta ve plastik riskine karşı herhangi bir çalışma yürütülmemektedir. Yurttaşlarımız yoğunlukla şişe su tüketmekte ve sözü geçen risk Türkiye nüfusunun önemli bir kısmını kapsamaktadır.



1. Şişe sulardaki plastik parçacıklara ve benzer sağlık risklerine karşı hangi çalışmalar yürütülmektedir?

2. Dünya Sağlık Örgütü’nün isimlerini açıkladığı küresel su firmalarının ürünlerine ilişkin herhangi bir uygulama yapılması düşünülmekte midir?

3. Türkiye’de içilebilir şebeke suyuna sahip kaç il bulunmaktadır? Bu illeri açıklar mısınız?