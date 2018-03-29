Öğrencilere izletilen intihar videosu Meclis gündeminde

İstanbul’da İTÜ Vakfı’na ait okulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni tarafından ilkokul 4’üncü sınıf öğrencilerine ‘intihar eden çocuk’ içerikli video izletildiği iddialarını CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Meclis gündemine taşıdı. Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Tanrıkulu iddiaların doğru olup olmadığını ve herhangi bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığını sordu.

‘ÖĞRETMEN HAKKINDA NE TÜR İŞLEMLER YAPILDI?’

Velilerin çocuklarının psikolojisinin bozulması sonrası gündeme getirdiği olayla ilgili CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu soru önergesi verdi. İddiaların doğru olup olmadığını ve soruşturma başlatılıp başlatılmadığını soran Tanrıkulu, “Bahse konu okul yönetimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni hakkında ne tür işlemler yapmıştır?” dedi.

Tanrıkulu’nun Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde diğer sorular şu şekilde:

1. İstanbul'da İTÜ Vakfı'na ait özel bir okulda “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” dersinde 4'üncü sınıf öğrencilerine intihar içerikli video izletildiği iddiaları doğru mudur?

2. İddialar ile ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatılmış mıdır ya da başlatılacak mıdır? Başlatılmışsa, güncel akıbeti nedir?

3. İstanbul’daki İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeninin, ilkokul öğrencilerine “intihar eden çocuk” içerikli video izlettiği iddiaları doğru ise, bahse konu okul yönetimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni hakkında ne tür işlemler yapmıştır?

4. Daha önce de aynı öğretmenle anlattığı bazı hikayeler nedeniyle sorunlar yaşadıklarını söyleyen velilerin tepkileri ile çocukların psikolojisinin olumsuz etkilendiği göz önüne alındığında, bahse konu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ile ilgili olarak okul yönetimi hangi gerekçelerle önlem almamıştır?

5. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni M.O.G.’nin “sevgi” teması altında izlettiği, ‘Sevginin Sessizliği’ adlı videoda, ‘Daha iyi bir baba istiyorum’ diyen bir çocuğun hikayesinin anlatıldığı ve videoda babasının konuşma engelli olmasından dolayı mutsuz olup bunalıma giren çocuğun intihar ettiği, konuşma engelli babanın kanlar içindeki çocuğunu hastaneye yetiştirmesiyle devam eden videoda, ‘Hiçbir baba mükemmel değildir ama bir baba mükemmel sever. Sizi önemseyenlere değer vermeyi unutmayın’ mesajıyla bittiği göz önüne alındığında,4. Sınıftaki çocukların psikolojisini bozacak içerikte intihar temalı bir filmi izleten bahse konu öğretmen, önceki yıllarda görev yaptığı okullarda da benzer tutum sergilemiş midir?

6. Engelli bir babaya sahip olan çocukların intihara meyilli gibi yansıtılması ve ‘Sevgi’ temasıyla gösterilen videoda, çocuklara intihar seçeneğinin hatırlatılması göz önüne alındığında, çocukların olası bir travma ile karşı karşıya kaldığı bu durumda, bahse konu öğretmen görevden el çektirilecek midir?

7. 2002 – 2018 yılları arasında Türkiye genelinde illere göre toplam kaç öğretmen diploması olmadığı ya da sahte diploma ile görev yaptığı gerekçesiyle görevden el çektirilmiştir?