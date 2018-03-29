CHP'li Usluer'den gençleri ziyaret

CHP PM üyesi ve Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Gaye Usluer Eskişehir İl Kadın ve Gençlik kollarını ziyaret etti. Önce İl Kadın Kolları Başkanı ve yönetimi ile buluşan Usluer, birlikte neler yapabileceklerini konuşup 2019 seçimlerine yönelik yeni projelerle sahada ve parti içinde daha güçlü kadınlarla başarıya ulaşacaklarına emin olduğunu ifade etti. Kadın Kolları Başkanı Aysun Doğramacı ve Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyelerinin olduğu toplantıda ülke gündemini de değerlendiren Usluer, “Bu önümüzdeki seçimler daha önceki seçimler gibi olmayacak. Biz bir daha seçimin olup olmayacağı konusunda bile endişe içindeyiz. Cumhuriyet değerlerinin sarsıldığı ve hatta yok edilmeye çalışıldığı bir süreçte hayati önem taşıyan bu seçimleri almak için elimizden gelenin fazlasını yapmalı ve çok çalışmalıyız. Bunun için omuz omuza mücadele edeceğiz. Birlikte hareket edersek başarmama olasılığımız yok. Biz haklıyız, biz doğruyuz ve bu haklılık ve doğruluk bizi güçlü kılıyor” dedi.

Gençlik Kolları Başkanı Berke Akyel ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri ile de bir araya gelen Usluer, gençliğin bugün her zamankinden daha kritik bir noktada olduğunu ve asıl enerjinin gençlikte olduğunu ve bu enerjiyle toplumun lokomotifi olduklarını ifade etti. Usluer, “ Sizlerin inancı, umudu ve enerjisi bizi heyecanlandırıyor. En çok ihtiyaç duyduğumuz şey umut ve inanç, sizler enerjiniz ve bu umut ve inancınızla toplumu harekete geçirecek bir lokomotif güçsünüz. Her birinizle gurur duyuyorum. Ne zaman, nerede olmamızı isterseniz biz bu şehrin vekilleri olarak sizin yanınızdayız” şeklinde konuştu.