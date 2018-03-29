Gürer'den gıda sahtekarları için çözüm önerisi

Denetimlerin yetersiz olduğundan belediyelere yeniden denetim yetkisi verilmesinin şart olduğunu belirten Ömer Fethi Gürer, gıda ile ilgili yeni bir bakanlık kurulması önerdi.

HİLELİ GIDA FİRMALARININ YENİDEN AÇIKLANMASINI SAĞLADIK

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 5996 sayılı Kanun'la birlikte taklit, tağşiş ve bozuk ürünlerin 2011 yılından beri açıklanmaya başladığını ancak 2016 yılından sonra bu açıklamaların durdurulduğunu hatırlattı. Ömer Fethi Gürer, “Bakanlığa verdiğimiz yazılı soru önergesinin yanı sıra, kamuoyuna da bu konuda yaptığımız açıklamaların ardından Bakanlık bu konuda yapılan denetimlerle ilgili elde edilen verileri açıkladı. Yapılan denetimlerle saptanan et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata, enerji içeceğinin yer aldığı 282 parti ürün, 173 firma kamuoyuna açıklandı” dedi.

KIRMIZI ETE DOMUZ ETİ KATMIŞLAR

Açıklamaların görünenin çok az bir bölümü olduğunu anlatan Ömer Fethi Gürer, “At, eşek ve domuz etini halkımıza yedirmişler. Bildiğiniz gibi, domuz etinin kasaplık hayvan olarak düzenlenmesi de Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmetleri tarafından 2006 yılında sağlandı. Bunun yanında, ülkemizde 3 tane de domuz çiftliği açıldı. Domuz artık kasaplık hayvan olarak tanımlanıyor ve büyük marketlerde de satışı yapılabiliyor. Sucuk, köfte, kebap, döner, sulu köfte, hatta karnıyarık ile kıymalı börek, lahmacun gibi yiyeceklerin içine bunlar katılmış. Bu sayı -biraz evvel de belirttiğim gibi- özünde düşük” diye konuştu.

BELEDİYELERE YENİDEN DENETİM YETKİSİ VERİLMELİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, denetimlerin artırılması gerektiğini de ifade ederek, “Tarım Bakanlığının bu konuda yeterli elemanı yok, ihbara dayalı uygulamalarla bu işlemler yürüyor. Oysa bununla ilgili yapılması gereken, nüfusu 100 bini aşan her yerde, tüm belediyelerde laboratuvarlar oluşturmak ve vatandaşın yediğinin, içtiğinin ücretsiz olarak gidip orada denetiminin yapılmasını sağlamak. Bununla ilgili kanun teklifi de verdim. Çünkü ülkemizde merdiven altı üretimin yanında, taklit ve içeriği sağlıklı olmayan ürünleri satan firmalar ne yazık ki arttı. Denetimlerin artırılması için Tarım Bakanlığının dışında, belediyelerden alınan yetkilerin de yeniden devri gerekiyor” şeklinde konuştu.

HÜKÜMETE ÇAĞRI

Peynirde sütün olmadığını, balın içinde ise bal yerine şeker olduğunu kaydeden Ömer Fethi Gürer, “Bunun gibi içinde ne olduğunu bilmediğimiz ürünleri insanlarımıza yedirmek durumunda kalmayın, Hükûmet olarak bununla ilgili düzenlemeler yapın, denetimleri artırın. İnanıyorum ki yapılacak denetimler sonunda bu rakamlar çok yukarı çıkacak” dedi.

GIDA TERÖRÜ DE CİNAYETE EŞDEĞERDİR

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Eğer bir insan ahlaksızca üretim yapıyorsa o korunmamalı, teşhir edilmeli, açıklanmalı, hatta bana kalırsa gıdada terör de cinayete eşdeğerdir. Bu anlamda, sabıkalandırıp ticaret yapamayacak derecede men edilmesi gerekir. İnsanımıza domuz etini yediren, at, eşek etini yediren işletmelerin mutlaka kapatılması şarttır; bu anlamda düzenlemelere ihtiyaç vardır. Bir süredir bu konuda Hükûmete çağrıda da bulunuyorum. Gıda Bakanlığı ayrılsın, gıdayla ilgili yeni düzenlemeler getirilsin, geleceğimizi karartmasınlar…”

SAĞLIK BAKANI “KIRMIZI ETE DOMUZ ETİ KARIŞTIRILAMAZ” DEDİ AMA..

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e,hükümet adına Sağlık Bakanı Ahmet Demircan yanıt verdi. Bakan Demircan, Türkiye'de gıdaların kontrolünün Tarım Bakanlığının denetiminde olduğunu belirterek, “ değil domuz eti, kırmızı ete beyaz et bile karıştıramazsınız” dedi.

Bakan Demircan, “Eğer suç olan bir suç olan bir fiili işleyen varsa yakalandığında cezası verilir, onunla ilgili önlemler alınır. Aksi takdirde, birileri suç işledi, bunun genelleme yapın sanki böyle bir karar varmış gibi ortaya sunmak kabul edilebilir bir şey değildir” şeklinde konuştu.

GÜRER, “BUNU BEN DEĞİL, TARIM BAKANLIĞI AÇIKLIYOR”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise Bakan Demircan’ın yanıtının ardından söylediklerini çarpıtıldığı gerekçesiyle yeniden söz istedi. Ömer Fethi Gürer, “Domuz etinin, 2006 yılında, Adalet ve Kalkınma Partisi hükûmetleri tarafından bu ülkede kasaplık hayvan olarak sayıldığını söyledi.

Ayrıca, benim konuştuklarımın hepsi Tarım Bakanlığının ilgili sitesinde, Tarım Bakanlığı tarafından açıklanmıştır… Bu, bana ait bir açıklama değildir; Sayın Tarım Bakanına sorsunlar, domuz etinin karıştırıldığı Tarım Bakanlığının ilgili sitesinde yer alır” diye konuştu.