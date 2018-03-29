CHP'li Çamak: Aile hekimleri mutsuz

CHP Mersin Milletvekili Dr. Hüseyin Çamak, araştırma sonuçlarına göre erkek aile hekimlerinin yüzde 37’sinin, kadın aile hekimlerinin yüzde 34’ünün mutsuz olduğunu belirterek, “Bu tablodan sağlıklı bir sonuca varmak mümkün değil” dedi. Çamak, ortalama 4 bin hastaya hizmet vermek zorunda olan aile hekimlerinin üzerindeki iş yükünün azaltılması, aile sağlığı merkezlerinin giderlerinin devlet tarafından karşılanması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'de aile hekimlerinin sorunlarının acil çözüm beklediğini kaydeden Çamak, “Özellikle büyükşehirlerde aile hekimlerinin iş yükü ortalamanın çok üstünde seyretmekte. Bir hekime düşen hasta sayısı 4 binleri bulabilmektedir” dedi.

Hekimlerin, bir yandan sağlık hizmeti sunmaya çalışırken bir yandan da kurumlarının bütçesini dengelemekle uğraştığını kaydeden Çamak, “Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu tarafından yapılan araştırmaya göre erkek aile hekimlerinin yüzde 37'si, kadın hekimlerin ise yüzde 34'ü mutsuz. Bu tablodan sağlıklı bir sonuca varmak mümkün değil. Aile sağlığı merkezlerinde cari gider uygulaması kaldırılmalı, bu merkezlerin giderlerini devlet herhangi bir aracı kullanmadan karşılamalıdır. Ayrıca, hekimlerimiz üzerindeki iş yükünü hafifletecek önlemlerin acilen hayata geçirilmesi gerekmektedir” diye konuştu.