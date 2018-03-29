Dilovası’nda insanlık suçu işleniyor

CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet Dilovası’nda artan kanser vakaları ve çevre kirliliği ile ilgili Mecliste konuşma yaptı.

CHP Kocaeli Milletvekili ve Meclis Anayasa Komisyonu üyesi Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde artan kanser ve çevre kirliliğiyle ilgili 2006 yılında mecliste araştırma komisyonu kurulduğunu hatırlatarak, “O zamandan bu zamana gelinen nokta daha vahimdir” dedi.

396 SAYFALIK DİLOVASI RAPORU

Mecliste konuşan Milletvekili Hürriyet, “14 Mart 2006 tarihinde, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki sanayi atıklarının çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuştu. Dört ay süreyle çalışan bu komisyonun 369 sayfalık raporundan çıkarılan en önemli sonuç ‘Dilovası'ndaki çevre kirliliğinin insan sağlığı üzerine yapmakta olduğu olumsuz etkiler ortadan kaldırılmalı veya kabul edilebilir sınırlara çekilmelidir’ olurken bugün gelinen nokta oldukça düşündürücüdür” dedi.

İNSAN HAYATI RANTTAN DAHA ÖNEMLİ

Açıklamasına devam eden Kocaeli Milletvekili Hürriyet, “Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, 2017 yılında kanserden ölümlerin oranının dünyada yüzde 12,5; Türkiye'de yüzde 12,9; Kocaeli'de ise yüzde 18,9 olduğunu açıkladı. Dilovası'nda da bu oran maalesef yüzde 33,7. On iki senedir kanser hastalığında bir ilerleme kaydedilmeyen hatta neredeyse daha da ilerleyen Dilovası'nda büyük bir insanlık suçu işlenmektedir. Bir an önce duruma el konulması ve insan hayatının ranttan daha önemli olduğunun farkına varılmasını istiyoruz” diyerek konuşmasına son verdi.