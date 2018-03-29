Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, daha önce başdanışmanlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gizlediğini iddia ettiği videoyu paylaştı. Tayyar, söz konusu video için 'Cumhurbaşkanımız izleyince çıldırdı' demişti.

Konuşan Prof.Dr.Hilmi Bayraktar.

Yerli ve milli Cumhurbaşkanımıza 'Almancı' diyen, 'cemaat' dediği FETÖ'yü cezalandırıcı üst makam olarak gören bu edepsiz, 15 Temmuz'dan sonra Gaziantep Üniversitesine rektör yardımcısı olarak atandı.

Cumhurbaşkanımızdan gizlenen video budur. pic.twitter.com/dSSd3SVjSa — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) 28 Mart 2018

Tayyar, katıldığı bir televizyon programında "Çok özel bir kayıt götürdüm, Cumhurbaşkanı'na. İzledi, çıldırdı. Böyle bir şey nasıl olur diye. Oysa benim o kaydı bir yıl içerisinde göndermediğim danışmanı yoktu! İzletmemişler Cumhurbaşkanımıza. Onlar hâlâ ordalar. Bir yerde problem var. Sıkıntı büyük" dedi.

Başdanışmaların cephesinden bu iddiaya yönelik herhangi bir yanıt gelmezken Tayyar söz konusu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

“Konuşan Prof. Dr. Hilmi Bayraktar… Yerli ve milli Cumhurbaşkanımıza ‘Almancı’ diyen, ‘cemaat’ dediği FETÖ’yü cezalandırıcı üst makam olarak gören bu edepsiz, 15 Temmuz’dan sonra Gaziantep Üniversitesine rektör yardımcısı olarak atandı.Cumhurbaşkanımızdan gizlenen video budur” diyerek görüntüleri paylaşan Şamil Tayyar devamında şu ifadeleri kullandı:



“Bu videoyu daha önce TV ve Twitter’dan yayınladım, ne var ki cumhurbaşkanımızdan gizlendi. İzlediğinde bu edepsizliğe kızdı. CHP istismara kalkınca yeniden hatırlattım. CHP samimi ise önce FETÖ yüzüğünü atsın, işe FETÖ borsasından rahatsız olan Gaziantep İl Başkanından başlasın."