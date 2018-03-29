Seçimle ilgili flaş iddia: AKP sinyali verdi

Sinan Tartanoğlu- Cumhuriyet- AKP Sözcüsü Mahir Ünal’ın, 12 Eylül 2018’de yapılacak olan AKP büyük kongresini öne çekeceklerini açıklaması, siyasi kulisleri yeniden “erken seçim” beklentisiyle hareketlendi.

Parti yönetimi, kongre takviminin öne çekilmesini, “yerel seçimlere hazırlanmak için daha geniş zaman kalması” olarak gerekçelendirirken, kulislerde, kamuoyu yoklamalarında “yüzde 51’in garanti” görülmesi halinde AKP’nin “genel ve cumhurbaşkanlığı seçim”ini 15 Temmuz’a veya sonbahara çekilebileceği dillendiriliyor.

AKP, Olağan Büyük Kongre için 12 Eylül 2018 tarihini belirlemişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan son MYK toplantısında, kongre takvimi masaya yatırılmış, il kongrelerinin mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması yönünde karar alınmıştı. Bu karar tüm il kongrelerinin Ramazan ayının başlayacağı 15 Mayıs’a kadar bitirilmesi şeklinde formüle edimişti. Ancak, kongre takviminin erkene alınması ihtimali kulislerde, “Kongrede MKYK’de değişimler olacak, bu bir takım kırgınlıklar yaratabilir. Bu tip sorunlarla karşılaşılmaması ve yerel seçime daha iyi hazırlanılması için büyük kongrenin daha erken bir tarihe çekilmesi gündeme gelebilir” gerekçesine dayandırılmıştı. AKP Sözcüsü Mahir Ünal, dün NTV’nin sorularını yanıtlarken, uzun süredir konuşulan büyük kongrenin erkene çekilmesi planlarını açıkladı. İl ve ilçe kongrelerinin devam ettiğini, 28 Nisan’da İzmir, 6 Mayıs’ta İstanbul kongrelerinin yapılacağını, 81 il kongresinin tamamlanmasının ardından Ramazan ayına girileceğini belirten Ünal, “Ramazan ayından sonra da inşallah en yakın tarihte büyük kongremizi yapıp, süreci tamamlayacağız. Bayramdan sonra büyük kongre hazırlıklarımızı neden önemsiyoruz? Çünkü her siyasi parti bir an önce kongrelerini tamamlayıp önüne bakmak ister” dedi. Ancak Ünal, yine de TV’deki açıklamasında olağan seçim takviminin nasıl işleyeceğini anlattı.

Kaybetme korkusu

Yerel seçim tarihinin değiştirilmesi için anayasa değişikliği gerekiyor. Bu değişiklik yapılamayacağı için yerel seçimlerin 1 yıl sonra 2019 Mart ayında yapılacağı artık kesinlik kazandı. Bu durumda AKP açısından en kritik önemdeki cumhurbaşkanı seçimleri, yerel seçimlerden 7 ay gibi kısa bir süre sonra Kasım ayında yapılacak. 16 Nisan referandumunda İstanbul ve Ankara’da ‘hayır’ oyları önde çıkmış, bu daha sonra Erdoğan’ın “metal yorgunluk” diye ifade ettiği belediye başkanları operasyonlarına neden olmuştu. Muhalefet, İstanbul ve Ankara’yı hayır oylarının da avantajıyla mutlaka almak istiyor. Yerel seçimlerde AKP’nin İstanbul ve Ankara’yı kaybetmesi durumunda bunun kasım seçimine çok olumsuz psikolojik etkileri olacağı belirtiliyor. Erdoğan da bu durumu geçen günlerde “İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder” sözleriyle ifade etmişti. AKP’nin yerel seçimleri öne alamayacağı için genel seçimleri öne çekebileceği belirtiliyor. Kongre takviminin değiştirilmesi, erken seçime verilen olasılığı arttırırken hükümet de elini cebe atıyor. Geçen hafta yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik bir yasa Meclis’te kabul edildi. Esnaftan, inşaat sektörüne kadar ekonominin canlanmasına katkı sağlayacak yeni 67 maddelik yasa tasarısı Meclis’e sunulmaya hazırlanıyor.

Takvimi değiştirmek avantaj getirir mi?

Hem ekonomik teşvik paketlerinin ardı ardına açıklanması hem de AB ile yeniden sıcak temas arayışlarının yine erken seçim olasığına yönelik olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Başta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olmak üzere muhalefetin 15 Temmuz 2018’de erken seçim yapılacağına yönelik beklentisi halen dile getiriliyor. AKP-MHP ittifakının darbe girişiminin yıldönümünden güç olma planı kurabilecekleri dile getiriliyor. Afrin Harekatı’nın mayıs ayının sonunda kesin olarak sonuçlanacağına ilişkin beklenti de seçim takvimi üzerinde yorumlara neden oluyor. Afrin harekatı ile AKP-MHP ittifakının kazanabileceği olası artı puanların sıcağı sıcağına oya dönüştürülebileceği değerlendirmesi yapılıyor. Bir erken seçimin muhalefeti hazırlıksız yakalamak gibi bir avantaj sağlayacağı değerlendirmesi de bu planlarda etkili oluyor. Erken seçimin Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a karşı ortak hareket etme planlarını da bozmaya yönelik olabileceği yorumları yapılıyor. Kulislerde, erken seçimin 15 Temmuz’da olmasa bile en geç 2018 sonbaharında yapılabileceği de konuşuluyor.