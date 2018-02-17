AKP kongresinde ortalık karıştı: FETÖ’cü Başkan istemiyoruz!

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki AKP kongresinde ortalık karıştı. Seçimlere itiraz eden bir grup AKP’li Yüksek Seçim Kurulu görevlisini suçladı.

AKP Yüreğir ilçe kongresinde 400 delegeden 281'inin imzasıyla aday gösterilen Mustafa Çiçek'in listesini divan kabul etmedi.

Mevcut ilçe başkanı Ahmet Çözer'in ise, FETÖ'yle bağlantılı olduğu iddia edilen Nizam-Der üyesi olduğu belirtilirken, delegeler duruma tepki gösterdiler.

Kongre salonunda tepkisini gösteren grubun “FETÖ’cü Başkan istemiyoruz” sloganları atması dikkat çekti.