Kılıçdaroğlu: FETÖ'yle mücadele samimi değil, en tipik örneği...

KRT'de Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'nin FETÖ ilesamimi biçimde mücadele etmediğini, bunun da en tipik örneğinin parlamento olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'ndan Doğan Medya yorumu

"ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI DEĞİL"

Erdoğan'ın hem tarafsızlık yemini ettiğine hem de AKP Genel Başkanlığı yaptığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Hem genel başkan hem tarafsız olamazsınız. Zaten Erdoğan da cumhurbaşkanı değil." dedi.

"FETÖ İLE MÜCADELEDE SAMİMİ DEĞİLLER"

Şamil Tayyar'ın 'FETÖ borsası kuruldu' açıklaması hakkında da konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Bugün FETÖ ile samimi olarak mücadele edilmiyor. Bunun da en tipik örneği parlamento. Vakti geldiğinde bunların hepsini açıklayacağız. Biz defalarca bu örgütün araştırılması için önerge verdik, hepsi Erdoğan'ın talimatıyla AKP'lilerin oyları ile reddedildi. 'Haberim yoktu' diyemezler. Ülkenin tüm kurumları, MGK bu konuda uıyardı, onlarca kitap, yazı yazıldı" diye konuştu.

O SAVCIYA MAKAM ARACINI BAKLAVACI MI TESİS ETTİ

Erdoğan'ın Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz'e zırhlı makam aracını tahsis ettiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Baklavacı, kuruyemişçi,iş adamı. Her uyerde FETÖ var ama bir tek siyasette yok öyle mi? O savcıya makam aracını baklavacı, kuruyemişçi mi tahsis etmişti" diye konuştu.