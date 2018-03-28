CHP'nin Levent Gültekin söyleşisine 'siyasi' engel

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Üsküdar İlçe Başkanlığı'nın organize ettiği, 31 Mart'ta Haydarpaşa Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenmesi planlanlanan yazar Levent Gültekin'in "yeni Seçim İttifakı" başlıklı söyleşisi, Haydarpaşa Lisesi idaresi okul yönetimi tarafından iptal edildi. Okul Aile Birliği imzalı iptal yazısında söyleşinin iptal edilme kararı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihlerinin değişliğişmesiyle gerekçelendirilirken, CHP'den siyasi baskı nedeniyle etkinliğin iptal edildiği iddiası geldi.

"OKULA SİYASİ BASKI YAPILDIĞINA DAİR BİLGİMİZ VAR"

CHP Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emin İlbeyli, söyleşi için ilk başvuruyu 5 Mart tarihinde yaptıklarını belirterek belgesini paylaştı. Salonun kiralanması için başvuru yaptıklarında AÖL sınavlarının tarihlerinin değiştiğinin bilindiğini aktaran İlbeyli, "3 Mart tarihinde sınav tarihleri değişti. Biz 5 Mart'ta başvurumuzu yaptık. Salonun parasını ödediğimiz tarih ise 16 Mart. Biz etkinliği daha erken saatlerde yapmak istiyorduk ama sınav gerekçesiyle okul müdürü en erken 20:30 da salonu verebileceklerini söyledi. Bütün bu detayları okulla konuşmuştuk. Ayrıca iptal edilmeden önce de okula baskı yapıldığına dair bilgimiz var." diye konuştu.

İptal edilen söyleşi, Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde 31 Mart Cumartesi saat 20.30'da gerçekleşecek.