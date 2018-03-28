CHP'li Tekin'den İstanbul için vahim hava kirliliği iddiası

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, ''Hava Kalitesi İzleme İstasyonları’nın Kadıköy ve çevresinde çok fazla hava kirliliği olduğu için akşam 17:00 ile 20:00 arasında sayfayı kapatmak zorunda kaldıklarını'' ifade etti.

ekin çok vahim bir iddia da daha bulunarak, ''İstanbul’da çocuk ve yaşlıların hava kirliğine bağlı olarak solunum hastalıklarından dolayı hastanelere akın ettiğini'' söyledi.

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin İstanbul için hava kirliliğinin alarm verdiğini belirterek, Hava Kalitesi İzleme İstasyonu'nun akşam 17:00 ile 20:00 saatleri arasında ölçümlerin gösterildiği web sayfasını kapattığını söyledi. Tekin, Kalitesi İzleme İstasyonunun tamamını göstermediğini ifade ederek, “Hava izleme İstasyonu Kadıköy bölgesindeki hava kirliliğinden dolayı tamamını göstermiyor. Çünkü tamamını gösterdiği zaman tehlike çanları çalar. Bu da şu demektir; ‘ evinizden çıkmayın!’ Onu yapmamak için sayfayı kapalı tutuyorlar” dedi.