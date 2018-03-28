Meclis'te 'Atatürk tişörtü' skandalında yeni gelişme

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) üzerinde Atatürk resmi olan bir tişört ile girmek isteyen ancak Meclis güvenliği tarafından engellenen ve üzerindeki tişört çıkartılan Cafer Darı hakkında bugün Meclist'e bir gelişme daha yaşandı.

CHP Bilecik Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün konuyu Meclis gündemine taşıdı ve konuyla ilgili yasal sürecin başladığını belirtti.

CHP Bilecik Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün, Meclis’e Atatürk tişörtüyle alınmayan Cafer Darı’nın yaşadığı mağduriyeti ve Meclis’e Atatürk resimli tişörtün alınmamasıyla ilgili konuyu meclis gündemine taşıdı. Cafer Darı’ya kötü muamele ettiği söylenen güvenlik görevlileri hakkında soruşturma başlatılacağı söylenirken, konunun takipçisi olunacağı da belirtildi.

SORUMLULARLA İLGİLİ YASAL SÜREÇ BAŞLADI

Başkanvekili Yaşar Tüzün ayrıca Twitter üzerinden mecliste yaptığı konuşmayı kullanıcılarıyla paylaştı. Attığı Tweette “Atatürk resmi bulunan tişörtü vatandaşın üzerinden çıkartmak isteyenlerle ilgili yasal süreç başlatılmıştır. Yüce Meclisimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, ne resmine, ne ismine hiç kimsenin hakaret etmesi, onu sıradanlaştırması söz konusu olamaz..” diyen CHP Milletvekili ve Başkanvekili Tüzün, güvenlik görevlileriyle ilgili yasal sürecin başladığına vurgu yaptı.