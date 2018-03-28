Yedekçi: Kanal İstanbul rant ve talan projesidir

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Mimar Gülay Yedekci, Kanal İstanbul Projesi hakkında düzenlenen bilgilendirme toplantısına halkın alınmamasına tepki gösterdi. Yedekci, “Mademki bu toplantı halkı bilgilendirme toplantısı, halk ile toplantı salonunun arasına neden polis bariyeri çekiliyor? 4 ilçe sınırında 37 mahallede 373 bin hanede 996 bin kişiyi etkileyen proje hakkında neden halkın sığacağı bir salonda toplantı yapılmıyor?” dedi.



Kanal İstanbul; 4 ilçe sınırında 37 mahallede 373 bin hanede 996 bin kişiyi etkiliyor



Gülay Yedekci, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşım ile Kanal İstanbul Projesi’nin uygulanması halinde gerçekleşecek tehlikeler hakkında uyarılarda bulundu. Halkı bilgilendirme toplantısında, halk ile toplantı salonu arasına polis bariyeri konulmasını eleştiren Yedekci, Kanal İstanbul Projesi’nin 4 ilçe sınırında 37 mahallede 373 bin hanede 996 bin kişiyi etkilediğini ve bu toplantının projeden etkilenecek tüm halkı kapsaması gerektiğini belirtti.



İstanbul yaşanmaz hale gelecek



Kanal İstanbul Projesi hakkındaki gerçeklerin halktan saklandığını vurgulayan Yedekci, projenin uygulanması halinde, Doğu Trakya’nın drenaj sisteminin tümüyle etkileneceğini, sadece yer altı suyu kaybıyla bile İstanbul’un yaşanmaz hale getirilebileceğini söyledi. Kanal İstanbul’un doğanın ve ekosistemin idam fermanı olarak tarihe geçebileceğini belirten Yedekci, uzman görüşlerine göre olası bir depremde projenin bitiş noktasında depremin 8 ile 10 büyüklüğü arasında hissedilebileceğini söyledi.



Ya Kanal, Ya İstanbul. Başka bir seçenek yok



Akdeniz ve Karadeniz'i birbirine bağlayan, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran, tüm kıyıları ülkemize ait iç denizimiz Marmara Denizi'ni yok etmek pahasına oluşturulan Kanal İstanbul Projesi’nin güvenlik açısından da tehlike oluşturabileceğini vurgulayan Yedekci, “Bu proje büyük bir yanlıştır, yapılmamalıdır!” dedi.

Yedekci, doğaya yapılan bu müdahalenin öngörülemeyen başka olumsuzluklara da yol açabileceğini vurguladı. Şehir planlarının, ekosistemler dikkate alınarak yapılması gerektiğinin altını çizen Yedekci, “Ranta yönelik değil topluma yarar sağlama hedefiyle, insanlarımızın huzurla, keyifle, mutlulukla yaşamaları için projeler hazırlanmalıdır. Açıkça söylüyorum Kanal İstanbul bir rant ve talan projesidir. Biz daima doğadan, insandan ve İstanbul'dan yana olacağız. Tekrarlıyoruz; Ya Kanal, Ya İstanbul. Başka bir seçenek yok” dedi.