HDP o parti ile ittifak mı yapacak? Açıklama geldi

HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, RS FM’de yayınlanan Yavuz Oğhan’dan Bidebunudinle programına konuk oldu. Partisinin ittifak konusundaki görüşlerini açıklayan Bilgen şunları söyledi:

“Türkiye’de siyaset, parlamento eksenli yürüdüğü için ne yazık ki parlamento dışındaki muhalefet sesini duyurma imkânından mahrum. Türkiye’nin demokratikleşmesi kavramının içini net olarak doldurabileceğimiz muhataplarla, hem farklı Kürt hareketleri hem de batıdaki farklı toplumsal hareketler ve siyasi partilerle ortaklaşmak önceliğimizdir.”

HÜDAPAR İLE İTTİFAK SORUSUNA YANIT

“Kapısı ilk çalınacak yapılar, en zor zamanlarda, en kritik konularda ortaklaştığımız, bir araya geldiğimiz yapılardır” diyen Bilgen, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun “HDP’yle ittifak görüşmesi yapabiliriz” görüşünü de değerlendirdi. Bilgen’in HÜDA-PAR ile ittifak konusundaki görüşleri şöyle:

“Bu konuyu sadece parti kurullarımızda değil, birlikte hareket ettiğimiz tüm toplumsal kesimlerle tartışmamız gerekiyor. ‘Şununla asla olmaz’ diyebilecek bir durumda değiliz. Ama sonuç itibariyle tarihi hafıza da var. Bu hafızanın ne kadar doğru okunduğu, ne kadar doğru anlaşıldığı ne kadar birlikte hareket etmeye açık olunduğu konusunda netleşmeye ihtiyaç var. Ayırt etmeksizin söylüyorum, geçmişte yapılan yanlışlarla, siyasi hareketler yüzleştikçe, geleceğe dair ortaklaşma imkanı bulurlar. Ama herkes kendi geçmişini mutlak doğru olarak tarif ederse, buradan bir irade geliştirmek çok kolay olmayacaktır.”

Hizbullah’ın yasal partisi HÜDA-PAR’ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde herhangi bir partiyle ittifak yapıp yapmayacaklarına dair soru üzerine, “Herhangi bir parti ile seçim ittifakı yapmayız diye bir şey ortaya koymuyoruz” diyerek açık kapı bırakmıştı.