MGK'dan Irak'a Menbiç mesajı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Saray'a toplandı. 4 saat 20 dakika süren toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Toplantıda terörle mücadelenin tüm boyutları ele alındı.

MGK sonrası yapılan açıklamada, Münbiç'teki teröristlerin bölgeden uzaklaştırılması gerektiği, aksi takdirde Türkiye'nin inisiyatif kullanacağı belirtildi.

"Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki gelişmeler hakkında genel bir değerlendirme yapılmış, bilhassa Yunanistan'ın iyi komşuluğa aykırı tutum ve davranışlarının tarafımızdan hassasiyetle takip edildiği ifade edilmiş, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinden asla taviz verilmeyeceği karar altına alınmıştır." denildi.

Örgütün Irak'taki faaliyetlerinin Irak Devleti tarafından önlenmesi, aksi halde bunun Türkiye tarafından engelleneceği ifade edildi.