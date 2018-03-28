'Gazetenin matbaasını yandaş medya grubuna satmak istiyorlar'

CHP'nin İstanbul Milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’ne kayyum atanmasını değerlendirdi. “Bir gazetenin kapatılmasına ancak gazete okurları karar verir” diyen Yarkadaş, “Hükümetin bir gazeteyi kapatması ve matbaasına el koyması hiçbir şekilde kabul edilemez. Eğer gazetede soruşturmalık bir konu varsa bu savcılığın işidir. Ama gazetenin kapatılması düşünce hürriyetine darbedir. AKP iktidarı tek sesli bir medya istiyor. Ve o medyada da sadece kendi sesinin duyulmasını hedefliyor. Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’nin kapatılması da bu bakış açısından bağımsız değil” ifadelerini kullandı.



Yarkadaş, gazeteyi kapatma yerine kayyum atanma yolunun seçilmesi için de, “Sırf matbaalarına el koymak için ve matbaayı yandaş medya grubuna satmak için kayyum atadılar” dedi. (MA)