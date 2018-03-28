CHP heyeti şeker fabrikaları için Eskişehir'e gidiyor

Türkiye’deki 14 şeker fabrikası için hükümetin özelleştirme kararı almasının ardından, fabrikaların bulunduğu çeşitli illere giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberindeki milletvekilleri 29 Mart’ta Eskişehir’e gidecek.

Hükümetin 14 şeker fabrikasını satma kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba koordinasyonunda kurulan komisyon, Kırklareli, Afyon, Uşak, Burdur, Ankara, Malatya, Kahramanmaraş, Çorum, Amasya, Tokat, Yozgat, Kırşehir, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Muş, Elazığ, Konya ve Niğde fabrikalarının ardından yarın da (29 Mart Perşembe) Eskişehir’de olacak.

Milletvekilleri Veli Ağbaba, Ömer Fethi Gürer, Kadim Durmaz, Burcu Köksal, Özkan Yalım, Mustafa Tuncer, Türabi Kayan, Ali Akyıldız, Şenal Sarıhan, Mahmut Tanal, Hüseyin Çamak, Nurettin Demir, Fatma Kaplan Hürriyet, Gaye Usluer, Utku Çakırözer, Cemal Okan Yüksel, Parti Meclisi üyeleri Semra Dinçer, Pınar Uzun ve Gamze Pamuk Ateşli ile Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse’den oluşan heyet saat 11.30’da Doktorlar Caddesi’nde (İsmet İnönü Cad.) gerçekleştirilecek Şeker Yürüyüşüne katılacak ve ardından bir basın açıklaması yapacak.