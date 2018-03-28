Özdemir: Ulusal çıkarlarımız açısından başarısızlık

AB Uyum Komisyonu'nun CHP'li Üyesi Özdemir, "Varna toplantısında

'diyaloğa devam' mesajının ve çekilen fotoğrafın dışında tam üyelik

yolunu açan hiçbir temel konuda anlaşmaya varılmadı" diyerek, "AKP

iktidarları döneminde karşılıklı oyalamaya dayanan ve stratejik

pazarlık konusu haline getirilen AB’ye tam üyelik sürecimiz ve ulusal

çıkarlarımız açısından Varna liderler toplantısını bir başarısızlık

olarak görüyoruz." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Meclis AB Uyum Komisyonu Üyesi Sibel

Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Donald

Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan

Başbakanı Boyko Borisov'un katılımıyla Varna'da gerçekleşen Türkiye-AB

liderler toplantısına ilişkin Meclis Genel Kurulu'nda konuştu.

ÖNGÖRÜSÜZ, TUTARSIZ POLİTİKALARINIZIN SORUMLULUĞU YOK MU?

Özdemir, "Ülkemiz ile AB’nin üst düzey kurumsal temsilcileri arasında

gerçekleşen çalışma yemeği sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı, 'Türkiye ve

Avrupa Birliği ilişkilerinde zorlu bir dönemi geride bırakmış olmayı

umuyorum' dedi. Ben de Sayın Cumhurbaşkanına sormak istiyorum:

Özellikle 2007 yılından itibaren AB ile ilişkilerimizin kötüye giden

zorlu sürece girmesinde iktidarınız döneminde uygulanan kısa vadeli,

öngörüsüz, tutarsız politikalarınızın etkisi ve sizlerin sorumluluğu

yok mu?" eleştirisinde bulundu.

KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ'NDE İLERLEME KAYDEDİLMEDİĞİ VURGULANDI

"Toplantıda 'diyaloğa devam' mesajının ve çekilen fotoğrafın dışında

tam üyelik yolunu açan hiçbir temel konuda anlaşmaya varılmadığını"

ifade eden Özdemir, "Vize serbestisi, Gümrük Birliği Anlaşmasının

güncellenmesi, hukukun üstünlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğünü içeren

Kopenhag Siyasi Kriterleri'nde hiçbir ilerleme kaydedilmediği tekrar

vurgulandı. Ancak AB tarafı da bu konularda ön açıcı ve somut bir

karar almamıştır. Bu nedenle toplantıyı, AKP iktidarları döneminde

karşılıklı oyalamaya dayanan ve bir stratejik pazarlık konusu haline

getirilen AB üyelik sürecimiz ve ulusal çıkarlarımız açısından bir

başarısızlık olarak görüyoruz." dedi.