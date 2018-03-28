Özdemir: Ulusal çıkarlarımız açısından başarısızlık

AB Uyum Komisyonu'nun CHP'li Üyesi Özdemir, "Varna toplantısında
'diyaloğa devam' mesajının ve çekilen fotoğrafın dışında tam üyelik
yolunu açan hiçbir temel konuda anlaşmaya varılmadı" diyerek, "AKP
iktidarları döneminde karşılıklı oyalamaya dayanan ve stratejik
pazarlık konusu haline getirilen AB’ye tam üyelik sürecimiz ve ulusal
çıkarlarımız açısından Varna liderler toplantısını bir başarısızlık
olarak görüyoruz." dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Meclis AB Uyum Komisyonu Üyesi Sibel
Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Donald
Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan
Başbakanı Boyko Borisov'un katılımıyla Varna'da gerçekleşen Türkiye-AB
liderler toplantısına ilişkin Meclis Genel Kurulu'nda konuştu.
ÖNGÖRÜSÜZ, TUTARSIZ POLİTİKALARINIZIN SORUMLULUĞU YOK MU?
Özdemir, "Ülkemiz ile AB’nin üst düzey kurumsal temsilcileri arasında
gerçekleşen çalışma yemeği sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı, 'Türkiye ve
Avrupa Birliği ilişkilerinde zorlu bir dönemi geride bırakmış olmayı
umuyorum' dedi. Ben de Sayın Cumhurbaşkanına sormak istiyorum:
Özellikle 2007 yılından itibaren AB ile ilişkilerimizin kötüye giden
zorlu sürece girmesinde iktidarınız döneminde uygulanan kısa vadeli,
öngörüsüz, tutarsız politikalarınızın etkisi ve sizlerin sorumluluğu
yok mu?" eleştirisinde bulundu.
KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ'NDE İLERLEME KAYDEDİLMEDİĞİ VURGULANDI
"Toplantıda 'diyaloğa devam' mesajının ve çekilen fotoğrafın dışında
tam üyelik yolunu açan hiçbir temel konuda anlaşmaya varılmadığını"
ifade eden Özdemir, "Vize serbestisi, Gümrük Birliği Anlaşmasının
güncellenmesi, hukukun üstünlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğünü içeren
Kopenhag Siyasi Kriterleri'nde hiçbir ilerleme kaydedilmediği tekrar
vurgulandı. Ancak AB tarafı da bu konularda ön açıcı ve somut bir
karar almamıştır. Bu nedenle toplantıyı, AKP iktidarları döneminde
karşılıklı oyalamaya dayanan ve bir stratejik pazarlık konusu haline
getirilen AB üyelik sürecimiz ve ulusal çıkarlarımız açısından bir
başarısızlık olarak görüyoruz." dedi.