CHP'li Sarıbay: Sonuç -%91’dir

Sarıbay, “sonuç -%91’dir. Büyükşehir Belediye Başkanını sınıfta bırakıyoruz. Biz Büyükşehirde çok iddialıyız. Yeter ki birbirimize inanalım. Ben kendime de örgütüme de güveniyorum “ dedi.

YOĞUN KATILIM

İl binasında gerçekleşen toplantıya, İl Yöneticileri Nilay Merttürk, Harun Yıldızlı, Av. Hüseyin Acurman, Selim Yıldız, Naim Keskin, Suca Omurca, Seyfettin Kılınç, Av. Didem Turan, Ali Yapa, Bülent Sarı, Seda Oral, Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Andız ve yönetimi, Kadın Kolları İl Başkanı Songül Kaya ve yönetimi, Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar, Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri, Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin, Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk, Çayırova İlçe Başkanı Selahattin Kaya, Körfez İlçe Başkanı Mehmet Kaçar, Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Hakan Çakar, Meclis üyeleri, İl Disiplin Kurulu üyeleri, İlçe Kadın Kolları Başkanları ve partililer katıldı.

BİZİM DÖNEMDE BİRÇOK ÖNEMLİ YATIRIM YAPILDI

Sarıbay, “Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu vaatlerimin yüzde 91’ini gerçekleştirdim dedi ama elde var sıfır. Karaosmanoğlu, hızlı treni de köprüyü de ben yaptım dedi. Ama bunlar genel hükümetin hepimizin parasıyla yaptığı yatırımlardır. Köprü ile ilgili çok maliyetli olduğu da doğru. 1989 yılında CHP’nin belediye yönetimi başladı 2004 yılına kadar da sürdürdü. Bu dönemde bizim belediye yönetimlerimiz 2,5 milyar dolara Yuvacık Barajı, Olimpik Buz Pisti, İZAYDAŞ, Belsa Plaza gibi birçok önemli yatırım yapıldı.”

ŞUAN BORÇLU BELEDİYELERDE 12. SIRADAYIZ

Sarıbay, “Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, “Kocaeli Türkiye’nin 10 yıl önünde” demişti. Şimdi ise borçlu belediyelerde 12. Sıradayız. Bu 14 yıllık sürede yapabildikleri elle tutulur tek proje tramvay projesi. Ortasında deniz olan bir kentte deniz yoluyla ulaşım halen mümkün de değil. Tramvayımız var ama ulaşım master planımız yok. Kimin nerede ne yatırım yaptığı da belli değil. Ulaşım deyip ulaşamadıklarımızda da Gebze Karamürsel örneğini ele alıyoruz. Gebze’de Karamürsel’e köprüyü kullanırsak 105 TL ödeniyor. İstanbul’da Tuzla’dan Beylikdüzü’ne köprü dahil 75 TL. Ulaşımın Kocaeli’de pahalı olduğunun göstergesi.”

DEVLET YATIRIMLARINI KENDİ YATIRIMLARIYMIŞ GİBİ LANSE ETTİLER

Sarıbay, “Söz verip de yapmadıkları da var. Teleferik ile üniversite ve kenti birleştireceğiz dediler. Yapmadılar. Metro yapımıyla da çalışma söz konusu değil. Bununla ilgili kendilerine destek olacağımızı söyledik. İzmit’te trafik herkesi etkiliyor. En ufak bir önlem almadılar. Gelişme de söz konusu değil. Gebze’de de aynı şekilde trafik bitik durumda. 14 yılda bu sorunu çözemeyen bir iktidarsınız. Siz çiçekten böcekten başka bir şey yapamadınız. Devlet yatırımlarını da kendi yatırımlarıymış gibi lanse ettiler.”

YANDAŞLARINI ZENGİN EDİYORLAR

Sarıbay, “Doğrudan temin ile yandaşlarını zengin ediyorlar. Ulaşım A.Ş., Belde A.Ş. gibi yan kuruluşlarda 67 bin üzerinde ihale yapılıyor. Altında ise doğrudan temin yapılıyor. Bu kuruluşların hesapların kontrolü tarafımızdan yapılamamaktadır. Kapalı kapılar ardından gizli mal alımları yapmaktadırlar. Kuzey Otoyolu da aynı şekilde devlet yatırımı. Kendileri yapmış gibi övünüyorlar. Teleferik projesinde Kartepe ve İzmit’te öneriler oldu. Yapılmadı. Bitmeyen köprülü kavşaklar, devlet ve vatandaşı zarara uğrattı.”

BECERİKSİZLİKLERİ HAD SAFHADA

Sarıbay, “Kocaeli’nin hiçbir ilçesinde kent meydanı yok. Gebze’yi söylerler ama onlar daha meydan görmemişler. 15 seneden beri siz kent meydanı yapamamışsınız. İzmit’teki de yapılmadı. Beceriksizlikleri de had safhada. Yüzüne gözüne bulaştırdıkları da var. Karaosmanoğlu, bir daha limanlara izin vermeyeceğini söylemişti. Ama ondan sonra Evyaport genişletildi, DP World ve Safiport yapıldı. Yapılan dolgular denetim dışı olup halkı da sahilden yararlanması da engellenmiştir. Yine bir bilgi kirliliği konusu var. MİA. CHP bu projeye karşı değil, projenin çarpıklığına karşı çıkmaktadır.

DOLGULARLA DENİZİ YOK ETTİLER

Sarıbay, “Bizim genişletilmiş dediğimiz Yuvacık’tan gelen yol son projede 30 metreye kadar düşürüldü. Limanlar konusunda da kentte ne kadar olduğu ve dolgu yaptığı belli değil. Dolgularla denizi de yok ettiler. Değirmendere ile karşı kıyı birbirine yaklaştı. Çok büyük bir rant var. Bir de İZAYDAŞ durumu var. Biz yaptığımızda dönemin bakanı ruhsat vermedi. Ne zaman başa geldiler ve o zaman güzel proje diyerek ruhsatı da verdiler. Yenisini yapmak için projeleri de yok nereye yapabileceklerini de bilmiyorlar. İzmir Barosu’nun kentteki atıkların İzmit’e gönderildiği yönünde açıklaması var. “

NEREDEN NE GELİYOR AÇIKLAYIN, ŞEFFAF OLUN

Sarıbay, “İZAYDAŞ dışarıdan gelen her türlü atığı yakmakta. Dışarıdan geleni almazsak belki de ikinci bir tesise gerek kalmaz. Ama şeffaf olun, nereden ne geliyor bir açıklayın. Halka bunları açıklayın. Hangi zehirli atığın geldiğini bilmemize hakkımız var. Bununla bağlantılı olarak kanser oranı Tükiye’de 12,9 Kocaeli’de 18,9 sadece Dilovası’nda ise yüzde 33,9. Yine bugünlerde Gölcük’te yapılmak istenen rüzgar enerji santralleri gündemde. Enerji santralleri elbette yapılması ama gidip de ormanın tam içine, 50 yılda ancak olgunlaşmış kayın ağaçlarının kesilip yapılmasına karşıyız. Bu projede 11 bin ağaç kesilecek. Tesislerin kıraç yerlere yapılması lazım, orman katliamına bizim karşı çıkacağımızı herkesin bilmesi lazım. Uygun yeri de sizler bulacaksınız.”

FİDAN DİKİYORUZ DİYORLAR AĞAÇ KATLİAMI YAPIYORLAR

Sarıbay, “Durhasan Biber Köyü’ne de bir ağaç katliamı var. Fidan dikiyoruz diyorlar ama ağaçları kesmeye devam ediyorlar. Kimse bir açıklama da yapmadı. Başkanlara sorsanız haberleri yok ama uçan kuştan haberleri oluyor. Valiyi de bu konuda göreve davet ediyoruz. Başkanları da duyarlılığıa davet ediyorum. Darıca Bayramoğlu’nda Termal Grup’a özel proje alanı veriliyor. Kat izninin bir sınırlaması yok. Mecis üyelerimiz bu konuda itiraz edip projeyi iptal ettirdiler. Çayırova’da da Dumankaya arazisinde 6 kat izni 12 kata çıkarıldı. Arkadaşlarımız buna da muhalefet şerhi koydu. Meclis arkadaşlarımız bunlar FETÖ’cü diyerek itiraz ettiler. Zaten bundan 1 hafta sonra da Dumankaya FETÖ’den tutuklandı. “

HÜNKAR ÇAYIRI AZ KALSIN YOK OLUYORDU

Sarıbay, “Hünkar Çayırı’da az kalsın yok oluyordu. Arkadaşlarımızın itirazlarıyla bu da engellendi. Çayırova Belediyesi Başkan Yardımcısı’nın aylık 41 bin TL ile belediyeye ait araziyi taksitle alabiliyor. Aynı şekilde belediye çalışanı yakınlarına da arazi tahsisleri indirimli olarak yapılıyor. Biz bu yanlışların peşine düşeceğiz. Gebze’de tapu tahsis belgesi olan kişiler var ama hiçbir işlem yapmadılar. Hürriyet ve Yavuz Selim’de ne yaptınız. Toplantıya girmemize barikatlar çekerek engellediler. Aynı konumdaki Kartal Belediyesi, bu sorunları çözdü. “

ANTİKKAPI’DAKİ YOLSUZLUK

Sarıbay, “Antikkapı’daki yolsuzlukta avukat bile göndermediler. Orada yaşanan usulsüzlüklerle ilgili bir cevap da alamadık. En az 100 avukatları var hiçbiri bu davaya girmedi. Bundan avukatları davaya göndermeyen başkan sorumludur. Kent Konut’ta belediye çalışanlarına özel indirim var. Bunun yapılamayacağı Sayıştay raporları ile belgelendi. Belediye bu konuda hakkında oyalamaktadır. O gün bunu yapanlar için işlem uygulanmadı. Belki sonra görevden aldılar ama yargıya vermediler. Bu demektir ki, ‘bilim hırsızlığımız iyi’. İZAYDAŞ’ı 110 milyon dolara yaptık onlar kamu zararı var diye 550 milyon dolara sattılar. Belediye başkanımız bu yüzden hapis yattı. “

KOCAELİSPOR’U BİTİRDİLER

Sarıbay, “Aldıkları o paranın hangi yatırıma gittiği de belli değil. Belsa Plaza satışında sahte teminat mektubu var. O dönemde bunu alan kişiler teyit alması lazımdı. Ama yapılmadı ve belediye zarar uğradı. O mektubu kabul eden kişiler hakkında soruşturma açılması lazımdı. Ama yapılmadı. Bu kentin en büyük değeri Kocaelispor zamanımızda kupa finallerinde oynadı, Türkiye Kupası kazandı. Onların zamanında amatör kümeye kadar düştü. Ama bizim zamanımızda yine hak ettiği ilgiyi görecektir Kocaelispor. Bunları hak etmiyor. “

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİ ALACAĞIMIZA İNANIYORUM

Sarıbay, “Sonuç, -%91’dir. Büyükşehir Belediye Başkanını sınıfta bırakıyoruz. Biz Büyükşehir’de çok iddialıyız. Her ilçeden dokümanlarımız var. Hangi ilçede ne eksik var bunları dosyalıyoruz. Her belediyede iddialı hale geldiğimizi göreceksiniz. Ben kendime de sizlere de güveniyorum. Büyükşehir’i de belediyeleri de alacağımıza inanıyorum. Yeter ki birbirimize inanalım. “