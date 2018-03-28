'Sınava 2 ay kaldı MEB ne yapacağını bilmiyor'

TBMM Eğitim Komisyonu üyesi CHP’li Ceyhun İrgil, TEOG yerine getirilen yeni sisteme ilişkin MEB’in yayınladığı yönergede merak edilen soruların yanıtsız kaldığını belirterek; “Detaylar yok çünkü Bakanlık da bilmiyor, oyalıyor” dedi.

TBMM düzenlediği basın toplantısında iki ay sonra çocukların sınava gireceğini belirterek şu ifadelerde bulundu:

“Nisan ayına geldik, sınav haziranda olacak ama çocuklar hala sınava ve okullara nasıl yerleşeceklerine ilişkin detayları bilmiyorlar. Çünkü Bakanlık detayları açıklamıyor. Bir yönerge yayınlandı ama orada merkezi sınav puanının nasıl hesaplanacağı yok, sınavsız öğrenci alan okullara geçişle ilgili usul ve esaslar da yok. Hepsinin yanıtı için kılavuzda yayınlanacak denmiş. Oysa yönergede detayları görmemiz gerekiyordu. Peki, neden detayları kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşamıyorlar, çünkü Milli Eğitim Bakanlığı da bilmiyor. Bakanlık ne yapacağını bilmediği için topu taca atmış, oyalıyor.”

NEDEN 5 TERCİH?

CHP’li İrgil ayrıca sınavla bir okula yerleşecek öğrencilerin tercih zorunluluğunda bırakılmasının da anlaşılmaz olduğuna dikkat çekti. İrgil şunları söyledi:

“Şu sorunun yanıtını merak ediyoruz; merkezi sınavla yerleşmek isteyen çocuklar neden 5 tercih yapmaya zorunlu olacak? Belki çocuk kendine son derece güvenli, 1 tercih yapacak. Niye 5 tercih? Yoksa Milli Eğitim Bakanlığının amacı; Proje Okullar çerçevesine katılan Anadolu İmam Hatiplerin de bu 5 tercih içinde yer almasını mı sağlamak? Şu anda 217 proje okul var, bunların 131’i Anadolu İmam Hatip Lisesi ve bu sayı artacak gibi görünüyor.”