CHP'li Özdiş: Size 'yuh' diyorum!

Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan haberlere göre MEB destekli İlim Yayma Cemiyeti’nin İstanbul’da öğretmenlere yönelik düzenlediği Öğretmenlik Vizyon Programı etkinliğinde sahneye çıkan ve sunum yapan Prof. Dr. Aytaç Açıkalın’ın dağıttığı “Felsefeden Tecrübeye Etkili Öğretmenlik” adlı kitapta skandal niteliğinde ifadeler kullanılıyor.

Adı geçen kitapta yer alan anne babaların çocuklarına ahlakı dayakla öğretebilecekleri, köy enstitülerinin ahlaksızlık yuvası olduğu ve komünizme karşı şeriatın övülmesi gibi ifadeleri TBMM gündemine taşıyarak Milli Eğitim Bakanı’na seslenen CHP Adana Milletvekili, TBMM İdare Amiri İbrahim Özdiş “Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerini bu ve bunun gibi saçma, çarpık ve ideolojik temellerde mi eğitiyor?” diye sordu.

"HASAN ALİ YÜCEL’İN KEMİKLERİNİ SIZLATIYORSUNUZ"

Bilimsel, laik ve tarafsız eğitimden yana olunması gerektiğini savunan CHP’li Özdiş’in konuşması şu şekilde: “Sorum Sayın Millî Eğitim Bakanına: Daha önceleri öğretmenlere dağıttınız, gelen tepkiler üzerine vazgeçip dağıtılanları da toplattığınız "Felsefeden Tecrübeye Etkili Öğretmenlik" adlı kitap sayenizde yine gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde, İstanbul'da Bakanlığınızın desteğiyle yapılan bir etkinlikte konuşan Profesör Doktor Aytaç Açıkalın sunumunda az önce bahsettiğim kitabı dağıttırmış. Söz konusu kitapta anne babaların çocuklarına dayakla ahlakı öğretebileceği, köy enstitülerinin ahlaksızlık yuvası olarak değerlendirildiği, komünizme karşı şeriatın övülmesi gibi ifadeler var.

Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerini bu ve bunun gibi saçma, çarpık ve ideolojik temellerde mi eğitiyor Sayın Bakan?

Bilimsel, laik, tarafsız eğitimden daha ne kadar uzaklaşacaksınız? Hasan Ali Yücel'in kemiklerini sızlatıyorsunuz. Sizlere "yuh" diyorum, protesto ediyorum.”