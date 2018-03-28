CHP'li Usluer: Kararınız varsa umudunuz da vardır

Türkiye’deki siyasal gelişmelerin, 2019 seçimlerinin ve Alevi vatandaşların konumunun konuşulduğu konferansta Usluer 2019 seçimleri için tek yürek olma zorunluluğunun altını çizdi. Usluer, “ Bu seçimi almak zorundayız. Umut karardır ve kararınız varsa umudunuz da vardır” dedi.

CHP Münih Birliği’nin de olduğu, CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz ve HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın da konuşmacı olarak katıldığı konferansta konuşan CHP PM Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Gaye Usluer, Augsburg’da konferansa katılan vatandaşlara şunları söyledi: “Sizlerin önümüzdeki seçimlerden umudunuz var mı? Adaletten, gelecekten, eğitimden, cumhuriyetten umudunuz var mı? Önce karar vereceğiz! Bu seçimi almaya karar vereceğiz. Karar umuttur ve umudu kararlılığımız perçinleyecek! Tekleşme projelerini bir yana bırakacağız. Birlikte hareket etmenin yollarını bulacağız. Umudu birlikte örgütleyeceğiz. Tarihten ders almış örgütlenmeler yapacağız. Seçim kampanyaları gerçekler üzerinden değil duygular üzerinden inşa ediliyor. Seçim duyguyla kazanılır! İnsanları bu anlamda harekete geçiren iki temel duygu var biri korku diğeri de umuttur! Biz korkudan beslenen, korku imparatorluğu kuran ve umudun mutlaka yeneceği bir korku cumhuriyeti olmayacağız! Biz umudun gücünün ne kadar büyük olduğunu bilen devrimci gelenekten gelen insanlarız! Bizim geleneğimizde korkmak, susmak, yok saymak yoktur! Seçimler bir milat olacaktır ve bu miladı bizler umudun çiçekleriyle ülkemize armağan edeceğiz. Bugün burada sizlerle olmamızın en önemli sebebi de bu inancımızı sizlere anlatmak ve mücadeleye daha da sağlam bir şekilde sarılmamızı sağlamaktır.

Usluer hükümetin Alevi’ler üzerinde yürüttüğü politikalar üzerine de konuştu. Artık karanlığa boyun eğmeyen milyonlar olarak iradelerini ortaya koymak zorunda oldukları bir dönemde olduklarını belirten Usluer, “ Kimseden bir şey beklemeye tahammülümüz yok. Bir şey bekleyeceğimiz kimse de yok! Ne yapacaksak birlikte yapacağız! Yahu bu Aleviler daha ne istiyor diyenler var. Aleviler eşit yurttaş olmak istiyor, devlet büyüklerinden ötekileştiren söylemleri duymaktan bıktılar! Alevileri de kendi içlerinde bölüp istedikleri gibi yönetmeye çalışan söylemleri siz biliyorsunuz. “ Ali ’siz Alevilik, ehlibeyti sevmeyen Aleviler” bu söylemler hükümetin temsilcilerinin söylemleri. Sizler yan yana oldukça güçlü olduğunuzu bildikleri için kendi içinizde bir ayrıştırma yapabilir miyiz hesabındalar.”