CHP'li gençlerden 'Berberoğlu'na özgürlük' eylemi

Yapılan açıklamada, "Gazeteci kökenli milletvekilimiz Enis Berberoğlu bir an önce serbest bırakılsın" denildi. Eylem, "Özgür basın, özgür meclis, hak, hukuk, adalet" sloganları ile gün boyu devam etti.

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin yaptığı açıklamada, "Halkın iradesiyle seçilmiş milletvekillerinin tutuklu olmasını kabul edilemez bir baskı unsurudur. Milletvekilimiz Enis Berberoğlu'nun işlediği iddia edilen suçun olmadığı ve oluşmadığı ispatlandığı halde, hâlâ esaret devam etmektedir. Bu kararın hukukla ve mantıkla açıklanmasına imkan yoktur. Halkın iradesine tedbir konamaz" dedi. Eyleme ilçe yönetiminden Başar Ergün, Fatma Öncü gibi isimler de katıldı.