Akın: Çiftçiyi korumak esas olmalıdır

Akın, “4081 sayılı Çiftçi Malları Koruma Kanunu 1941 yılında yürürlüğe girmiş olup günümüz şartlarında yetersiz kalmaktadır. Daha önceki hükûmetler döneminde tasarılar hazırlanmış olmasına karşın, köylülerimizi mağdur eden bu yasayla ilgili AKP hükûmetleri döneminde kapsamlı bir çalışma yapılmadı” dedi. Akın’ın konuşmasının tamamı şu şekilde;

“4081 sayılı Çiftçi Malları Koruma Kanunu 1941 yılında yürürlüğe girmiş olup günümüz şartlarında yetersiz kalmaktadır. Daha önceki hükûmetler döneminde tasarılar hazırlanmış olmasına karşın, köylülerimizi mağdur eden bu yasayla ilgili AKP hükûmetleri döneminde kapsamlı bir çalışma yapılmadı; aksine, çıkarılan 6360 sayılı bütünşehir yasasıyla sorun daha da perçinlendi. Kilometrelerce uzaktaki köyler aradaki mesafeye bakılmaksızın ilçelere bağlandı. Çiftçi malları koruması da ilçelerden oluşturuldu ve mahalleye dönüştürülen köyler de ilçelere bağlandı. Hizmette yakınlığın ihlal edilmesiyle çiftçi malları korumada da aksaklıklar yaşanmaya başlandı. Buna rağmen köylülerimizden ücret alınmaya devam edildi.

Hükûmeti, çiftçilerimizin mallarını korumasını esas alacak şekilde bir düzenleme yaparak mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde çalışma yapmaya davet ediyorum.”