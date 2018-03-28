Benzin zamları Meclis gündeminde

Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye bir soru önergesi sunan Tanrıkulu'nun açıklaması ve yanıt aradığı sorular şöyle;

Benzine yapılan 15 kuruş zam ile 50 litrelik benzin için Ankara’da tam 292,5 TL ödenecek! Bunun da ne yazık ki 169 TL’si vergi! Vatandaş, 123,5 TL’lik benzin alabilmek için 169 TL vergi ödemek zorunda. Yani aslında vatandaş 123,5 TL benzin alabilmek için 169 TL vergi ödemek zorunda. Vatandaş arabasına 50 litre benzin aldığını sanıyor ama sadece 21 litre benzin alıyor, geri kalan 169 TL’yi de kötü, keyfi yönetimi için hükümete haraç olarak ödüyor! Dünyanın en pahalı benzini Türkiye’de, dolaylı vergide de Türkiye şampiyon!

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar her geçen gün vatandaşlarımıza daha fazla yük olmaktadır. Vatandaşlarımız ekonomik olarak bunalımda olup, aldığı aracının kontağını çeviremeyecek duruma gelmiştir.

30 Ekim 2017 tarihinde akaryakıt fiyatları, "Benzin" 5.53, "Motorin" 4.99 ve "Otogaz" 3.07 iken; 27 Mart 2018 tarihi itibariyle akaryakıt fiyatları, "Benzin" 5.98, "Motorin" 5.30 ve "Otogaz" 3.23'e çıkmıştır.

Bu bağlamda;

1.Bahse konu akaryakıt zamlarının geri çekilerek vatandaşlarımızın yaşadığı ekonomik bunalımın önüne geçilmesi hususunda AKP Hükümeti ivedi adım atacak mıdır?

2.Yaklaşık 5 ayda Benzin, Motorin ve Otogaz'a yapılan zamlar göz önüne alındığında, akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi için ne tür önlemler alınacaktır?

3.Son 1 yılda Benzin, Motorin ve Otogaz'a toplam yüzde kaç zam yapılmıştır?

4.2002 -2018 yılları arasında yıllara göre Benzin, Motorin ve Otogaz'a toplam yüzde kaç zam yapılmıştır?

5. Dünyanın en pahalı benzini Türkiye’de, dolaylı vergide de Türkiye şampiyonu olduğu iddiası doğru mudur?

6.Benzin İstasyonları Vergi Dairelerine dönüştürüldüğü. Benzin ve Mazot Yakıt olmaktan çıkartıldığı başlı başına vergi haline getirildiğinin gerekçesi nedir?

7. Benzin, Motorin ve Otogaz'da vergi indirimine gidilecek midir? Hükümetinizin bir çalışması var mıdır?