FETÖ davasında sanık, cezaevinde unutuldu

Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün başlayan davanın 9 sanığı arasında, FETÖ'den yargılanan savcıların iddianameleriyle yargılanıp beraat eden Albay Murat Yılmaz'da vardı. Ancak Yılmaz, ilk duruşmaya getirilmeyi unutuldu. Sanık avukatı, olay hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Darbe girişimi hakkında Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, iddianamedeki ilk şüpheli cezaevinde unutulunca duruşma yapılamadı. Sanık Yılmaz’ın avukatı ise mahkeme heyetini etkileyen olaydan dolayı suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Karar'dan Kenan Butakın'ın haberine göre Erzincan’da FETÖ’den yargılanan savcıların açtığı Ergenekon davasında yargılanıp geçtiğimiz aylarda beraat eden Albay Murat Yılmaz, Manisa Merkez Komutanıyken 15 Temmuz’dan sonra tutuklandı. Yılmaz ile birlikte 9 sanığın tutuklu olduğu davada, Yılmaz’a darbe bildirisinin henüz gönderilmeden bir diğer şüpheliyi arayıp ‘gelen giden bir şey var mı’ şeklinde üstü kapalı bir şekilde soru sorduğu suçlaması yöneltildi. Yılmaz ise ifadesinde FETÖ mağduru olduğuna dikkat çekip darbe girişimine katılmadığını belirtti.

Dün görülen ilk duruşma öncesinde Yılmaz lehine emekli generallerin imza attığı 'Askeri Tecrübeye sahip Uzmanlar Görüşü' başlıklı bir rapor da hazırlandı. Yılmaz’ın tutuklanmasından 20 ay sonra başlayan davanın ilk duruşmasında ise ilginç bir olay yaşandı. Olayda, İzmir’deki Şakran Cezaevinde tutuklu bulunan Yılmaz’ın Manisa’ya getirilmesi unutuldu. Mahkeme heyeti de ilk şüpheli Yılmaz olduğu için duruşmaya başlayamadı. Bunun üzerine de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek cezaevi savcılığına talimat verdi. Yılmaz’ın avukatı Aydoğan Yolyapan da, mahkeme heyetinin de bekletilmesine neden olan sorumlular için suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.