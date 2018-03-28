301 madencinin öldüğü faciada şok iddia!

Soma Katliamı Davası’nın 21. grup duruşmada savcılık nihayet mütalaa verdi. 2017 yılı Ocak ayından beri beklenen mütalaa, 1 yıl 2 ay boyunca sanık Can Gürkan’ın avukatlarının öne sürdüğü sabotaj iddiasına dair suç duyurusunun beklenilmesinden vazgeçilmesiyle dün sunuldu.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen, 301 işçinin hayatını kaybettiği Türkiye’nin en büyük işçi cinayeti dosyasında savcılık tarafından yargılanan 52 sanıktan aralarında ocağın havalandırma, elektrik ve patlatma başmühendislerinin de bulunduğu 34 sanığın beraat ile 18 sanıktan 7’sinin bilinçli taksir ile 11’inin bilinçsiz taksir ile ödüllendirilmesini mütalaa edildi.

CHP’Lİ BİÇER; “AKP SİYASETİNİN KORUDUĞU SORUMLULARA CEZA DEĞİL ÖDÜL VERİLDİ!”

Soma Davasını 4 yıldır yakından takip eden ve Soma Davasında savcının mütalaasına tepki gösteren, CHP Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer olası kast taşıyan olayın bilinçli taksire çevrilmesine “ödül niteliğinde, sorumluların AKP eliyle korunduğunu bir kez daha gördük!” diyerek tepki gösterdi. Konuyu Meclise taşıyan Biçer, TBMM Genel Kurulu’nda aldığı söz esnasında şu ifadelere yer verdi; “Tam dört yıldır devam eden Soma davasının dün 21'inci grup duruşması görüldü. Adalet Bakanlığının direkt müdahalesiyle geciktirilen savcılık mütalaası bir yıl iki ay sonra nihayet açıklandı. Savcı, maden ocağındaki sorunların Soma AŞ tarafından bilindiğini ve yaşanılan katliamdan sorumlu olduğunu, madenindeki ölümler ve yaralanmalar arasında illiyet bağı olduğunu açıklamasına rağmen, olayın olası kast taşımadığını, bilinçli taksir olduğunu söyledi. Yani savcı işverenin katliamı öngörmesine rağmen, istemediği sonucuna vardı.

Bilinçli taksirde alacakları ceza en fazla yirmi iki buçuk yıldır. Mevcut infaz hükümleriyle 301 kişinin katilleri dört yıl sonra serbest kalacaktır. Bu adaletsizliğin muhatabı siyasi iktidardır. Bu ödül gibi ceza bizim için yok hükmündedir. Soma davasının takipçisi olmaya ve asıl failler en ağır şekilde ceza alıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz.”