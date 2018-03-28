CHP'den o rektör hakkında soru önergesi

Bir süre önce sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla akademisyenlere kep değil sarık öneren Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça bir kez daha tartışmaya yol açtı. CHP Milletvekili Ali Şeker, Ağırakça tarafından hazırlanan Şamil İslam Ansiklopedisi'ni meclisin gündemine taşıdı.

CHP İstanbul Milletvekili Şeker’in Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, ansiklopedinin 'mürted' maddesinde "Kafirleri tekfir etmemek, kafirler hakkında şüpheye düşmek ve uydukları İslam dışı ideolojilerinin doğru olduğuna inanmak; anıt mezar ve ölülere tapınmak; Yahudilik, hristiyanlık, komünizm, kapitalizm, demokrasi, sosyal demokrasi vb. şirk düzenlerini doğrulamak" olarak ifade ediliyor. Maddenin devamında ise "Mürted’in cezası, eğer tevbe etmezse öldürülmektedir" açıklamasına yer verildiğine dikkat çekildi.

'Erkeğin isteğini yerine getirmeyen kadın'

Şeker önergede ayrıca, Şamil İslam Ansiklopedisi’nin nüşüz maddesinde de, erkeğin cinsel isteklerine itaat etmeme durumu ile Allah’a isyan etme aynı kefeye konularak "erkeğin isteğini yerine getirmeyen kadın Allah’a isyan etmiş sayılır" denildiğine dikkat çekti.

CHP Milletvekili Şeker önergede “Sayın Başbakan’a soruyorum sizce de öyle midir?” sorusunu yöneltti.