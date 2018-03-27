DHA - Görüşmede TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da hazır bulundu.
27 Mart 2018 17:06
Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ı kabul etti
CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ı meclisteki makam odasında kabul ederek görüştü.
HABER GALERİSİ
Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ı kabul etti
Paylaş
Çok Okunanlar
-
Erdoğan, Türkiye'nin en uzun süre iktidarda kalan kişisi oldu
-
Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ı kabul etti
-
CHP’den, Karesi Belediyesi'ne 'ayrımcı hizmet' iddiası
-
'Erdoğan'ın kapısında temizlikçi olurum'
-
'Demokrasi isteyen kafirdir, tevbe etmezse öldürülmelidir'
-
Erdoğan bu ay 1300 dakika konuştu
-
Kılıçdaroğlu: Şehitler arasında ayrım yapanlar vatan hainleridir
-
İYİ Parti'den flaş karar
-
CHP'li Yedekci: Daima özgürlüğün ve sanatın yanındayız
-
CHP'li Durmaz çocuk işçiliğinin araştırılmasını istedi