27 Mart 2018 17:06

Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ı kabul etti

Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ı kabul etti
CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ı meclisteki makam odasında kabul ederek görüştü.
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Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ı kabul etti

Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ı kabul etti

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DHA - Görüşmede TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da hazır bulundu.

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