CHP'den hayvanları korumak için yeni teklif

CHP'li Hamzaçebi'nin hazırladığı kanun teklifi şöyle;

Her türlü şiddetin giderek arttığı ve toplumda büyük bir kesimin bu duruma sessiz kalmayı tercih ettiği ülkemizde, şiddetin en zayıf halkasında ne yazık ki hayvanlar yer almaktadır. Bunun önüne geçmek amacıyla bir takım yasa ve yönetmelikler çıkarılmıştır. Hayvan haklarının korunmasına dair çıkarılan yasaların özünde, savunmasız tüm canlıların bedensel, yaşamsal ve hürriyet haklarının korunması ve yasalar aracılığıyla teminat altına alınması yer almaktadır. Buna rağmen hayvanlar maruz kaldığı şiddet ve kötü muamele nedeniyle gündelik yaşamda tam anlamıyla cehennemi yaşamaktadırlar. Çünkü ülkemizde hayvanlara kaşı işlenen şiddet, işkence, tecavüz gibi suçların cezalarının yetersiz olması ve caydırıcı olmaması, hayvanlara yönelik şiddetin önlenmesinin önündeki en büyük engellerden biridir. Hayvanları mal olarak kabul eden ve birer canlı olduklarını göz ardı eden mevcut yasalar, onları korumak konusunda yeterli işleve sahip değildir. Bu da şiddetin toplum tarafından kanıksanmasına ve suçun tekrarlanmasına neden olabilmektedir.

AB üyesi devletler arasında özellikle Belçika, Danimarka, Almanya, Hollanda ve İsveç’te hayvanlara karşı işlenen suçlara ilişkin oldukça etkili yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Örneğin Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Macaristan, Litvanya, İsveç ve Almanya’da hayvan hakları Ceza Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Türkiye’de ise konuyla ilgili mevcut yasal düzenlemeler olmasına rağmen uygulamada eksiklikler bulunmaktadır. Türkiye’de hayvanlara yapılan her türlü kötü muamele idari suç olarak kabul edilmektedir. Türk hukuk sisteminde ceza yasaları “suçlar” ve “kabahatler” olarak ikiye ayrılmıştır. Kabahatlerin yaptırımları son derece zayıftır. “İdari suç” olarak isimlendirilen kabahatler, caydırıcılıktan uzak para cezalarına bağlanmıştır. Hayvanlara yönelik her türlü şiddetin ülkemizde suç değil kabahat olarak değerlendirilmesi ve yaptırım olarak sadece idari para cezalarının öngörülmesi, savunmasız bir hayvana karşı her türlü kötülüğü düşünen bir suçlunun mahkemeye dahi çıkmadan para ödeyerek suçtan aklanması sonucunu doğurmaktadır.

Gelişmişlik düzeyi arttıkça her canlıya verilen değer de artacaktır. Verilecek cezanın 3 yılın üzerinde olması halinde kişinin sabıka kaydına da işleneceğinden ceza ile amaçlanan şey söz konusu suçu caydırıcı hale getirmektir. Her tür canlıya karşı uygulanan şiddetle ilgili mevcut düzenlemeler eğer caydırıcı olsaydı tekrarlanan bir suç olmaktan çıkardı. Bu nedenle ceza süresinin 3 yıla kadar çıkarılması Türk Ceza Kanunun hazırlanış anlam ve mantığına da uygun olacaktır.

Bu kanun teklifi ile amaçlanan, hayvanlara karşı uygulanan şiddetin kabahatler kanunu ile ilgili bölümlerinin nispeten daha caydırıcı olarak düzenlenmesi, ayrıca bazı fiillerin Türk Ceza Kanunu’na göre de suç sayılması ve bu yolla tekrarlanmasının önüne geçilmesidir.