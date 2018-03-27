CHP'li Gök Başbakan'dan yanıt istedi

Ankara'da özel mülkiyete devredilen arazileri ve mobilya yapım malzemelerindeki fiyat artışlarını Meclis gündemine taşıyan Gök'ün soru önergesi şöyle;

Ankara’da yeşil alan, eğitim ve sağlık tesisi gibi kamu yararına düzenlenmesi planlanan ve projesi yapılmış olan araziler Ankara Büyükşehir Belediyesi kararlarıyla özel mülkiyete devredilmekte veya ilk projelerinden farklı olarak kamu yararının gözetilmediği binaların projelerine evirilmektedir. Başkentlilerin ihtiyaç duyduğu alanların inşası durdurulmakta, Ankaralılar toplumcu projelere sahip çıkılmasını beklemektedir.



Bu bilgiler ışığında:

1. 2002 – 2018 yılları arasında ilk projesi yeşil alan, eğitim ve sağlık tesisi olarak düzenlenmiş olan ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi kararıyla özel ya da vakıf mülkiyetine devredilen veya farklılaştırılan kaç parsel arazi bulunmaktadır? Değiştirilen projeleri açıklar mısınız?

2. 2002 – 2018 yılları arasında değiştirilen projelerin yapım maliyetlerini ve özel ya da vakıf mülkiyetine devredilen kamu arazilerinin metrekare değerlerini açıklar mısınız?

3. Toplum yararına projelerin rafa kaldırılması suretiyle kamusal alanların özelleştirilmesini doğru buluyor musunuz?

Gök'ün yanıt aradığı diğer sorular ise şöyle;

Son 2 yıl içerisinde sünger ve mobilya yapım malzemeleri yüksek oranlarda zamlanmıştır. Artan hammadde maliyetlerine rağmen döşemeci esnafı özellikle yabancı firmalarla rekabet edebilmek adına ürün fiyatlarını artırmadan satışa devam etmektedir. Gelen talepler doğrultusunda hammadde fiyatlarının düşürülmesi için imza kampanyası başlatan esnaf, sektörün hayatta kalabilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını beklemektedir.

Bu bilgiler ışığında:

1. 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında mobilya yapımı hammaddelerinde gerçekleşen fiyat artış oranlarını yıllara göre açıklar mısınız?

2. 2014 yılında bir koltuğun ortalama üretim maliyeti kaç Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir?

3. 2018 yılında bir koltuğun ortalama üretim maliyeti kaç Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir?

4. 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında gerçekleşen sünger ve mobilya ithalat-ihracat istatistiklerini açıklar mısınız?

5. Yerli üreticilerin korunması için yürütülen çalışmalar nelerdir?

6. Yerli hammadde üretimine son 4 yılda verilen destekleri açıklar mısınız?

7. Türkiye’de hammadde üretiminin artışı ile ihracatının geliştirilmesi için yapılan çalışmalar nelerdir?